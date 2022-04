500 Global invertirá en 10 compañías de Latinoamérica a través de su programa Somos Lucha

Staff/Rossi

La firma global de capital de riesgo 500 Global, uno de los fondos de inversión en etapa temprana más activos del mundo, anuncia el batch 15 de su programa de aceleración de empresas latinoamericanas Somos Lucha. Desde enero, el equipo de 500 LatAm trabaja codo a codo con los fundadores y fundadoras de las 10 empresas latinoamericanas elegidas para ayudarlos, durante 16 semanas, a construir startups exitosas y capaces de recibir una siguiente ronda de inversión.

“Somos Lucha es nuestro compromiso para demostrar que somos uno de los mejores socios y que somos uno de los mejores programas para startups en etapa temprana en la región de Latinoamérica hispanohablante, este es solo el inicio de nuestra relación como inversionistas. Será un inicio muy profundo porque les estaremos mostrando a las compañías en las que invertimos nuestras ganas genuinas de apoyarlas para sentar las bases de su crecimiento y llevarlas a la siguiente etapa”, sostiene ​​Guillermo Guadarrama, Director de Programas para LatAm de 500 Global.

Junto con este acompañamiento, las empresas, provenientes de Colombia, Ecuador, Argentina, México y, por primera vez, Costa Rica, recibirán cada una, una inversión de 60,000 USD, para fomentar su crecimiento.

Para 500 Global, este batch fue una oportunidad para continuar con una estrategia de participar en mercados que tienen mucho potencial de crecimiento.

Entre los éxitos de inversión de 500 Global durante estos 10 años que han mantenido presencia en Latinoamérica, se encuentran dos unicornios, Clip y Konfío, y también varias compañías reconocidas en ecosistema de emprendimiento como Conekta, 99 minutos, Platzi, Jüsto, Ayenda, Yana, Graviti y Baubap. Las empresas en las que 500 Global invierte reciben fondeo en su etapa inicial para convertirse hoy en actores relevantes en el mundo del emprendimiento en LatAm.

Como una apuesta para invertir en las tecnologías más innovadoras, 500 Global seleccionó a compañías que incursionan en industrias como economía gig, insuretech, fintech, y blockchain.

Las compañías elegidas fueron seleccionadas a través de un proceso que inició con una convocatoria abierta a toda América Latina hispanohablante a empresas en etapa temprana con un componente tecnológico. Se recibieron las solicitudes y las seleccionadas, se entrevistaron individualmente con el equipo de 500 Global, para después, aquellas que resultaron finalistas, recibir una oferta de inversión.

Somos Lucha es una iniciativa que, al haber invertido en más de 240 startups en la región, entiende la diversidad de necesidades de cada compañía, por lo que ofrece un seguimiento personalizado a cada fundador a través de un equipo que, en su conjunto, ofrece 50 años de experiencia. Al conocer la región de manera minuciosa, el fondo regional de 500 Global para América Latina ayuda a los emprendedores no solo a conectar con otros fundadores para compartir experiencia, sino a concretar alianzas comerciales, además de acercamiento con otros mentores.

El año pasado fue extraordinario para las startups latinoamericanas, ya que los inversionistas de riesgo invirtieron un estimado de 19 mil millones de USD en la región, según datos de Crunchbase. Esto representa más del triple de los niveles de 2020, un número que en sí mismo ya representó un récord.

En esta edición, postularon 1,040 empresas de toda América Latina, y fueron escogidas 10. El batch 15 es el primero de los tres que se realizarán durante este 2022.

Además, en este batch, el fondo hace evidente el compromiso que desde hace tiempo tiene con la equidad e inclusión, con un 60% de participación de emprendedoras liderando las compañías seleccionadas. “En esta generación de compañías hemos tenido la fortuna de invertir en startups con fundadoras increíbles que están revolucionando cada una de sus industrias.”, sostiene Guadarrama.

Compañías del Batch 15

Aora (Ecuador): Aplicación que ofrece una solución integral para reparaciones, instalaciones y mantenimiento del hogar.

Artificial Nerds (México): Plataforma que ayuda a las empresas a automatizar los canales de chat y voz usando inteligencia artificial.

Avify (Costa Rica): Sistema de gestión de pedidos que ayuda a las empresas a consolidar sus ventas de múltiples canales como redes sociales y plataformas de e-commerce, centralizando su inventario en un flujo de trabajo único.

Databits (Ecuador): Plataforma de entrenamiento online que acelera el desarrollo de habilidades en Ciencia Datos e Inteligencia Artificial.

Koltin (México): Seguro de salud digital y de atención preventiva para la creciente población de adultos mayores de la región.

Loopay (Colombia): Fintech que acelera el crecimiento de PyMEs fortaleciendo el flujo de caja.

Nuevo Método (Argentina): Suscripción mensual de salud sexual y reproductiva que le permite a las personas disfrutar de la sexualidad de manera libre y segura.

Qubit (Colombia): Plataforma de venta de entradas que ayuda a la personalización y monetización de eventos por medio de boletos NFTs.

Reliv (Ecuador): Primera plataforma integrada de salud que permite al paciente conectarse con médicos, laboratorios, farmacias y aseguradoras.

Scorce (México): API única que te conecta de forma fácil a las mejores APIs de Latinoamérica.

Sobre 500 Global:

500 Global es una firma de venture capital con US$2.7B de capital bajo administración, que invierte en fundadoras y fundadores en etapa temprana que están construyendo compañías de tecnología de rápido crecimiento. 500 Global se enfoca en mercados donde la tecnología, inovación y capital pueden desbloquear y promover valor de largo plazo impactando en crecimiento económico.

500 Global también trabaja de la mano de gobiernos y corporaciones para apoyar en el desarrollo de ecosistemas prosperos de emprendimiento. El fondo ha invertido en más de 5,000 fundadoras y fundadores representando más de 2,600 compañías en 81 países. Su portafolio de inversión incluye 45 compañías valuadas en más de US$1B y más de 130 compañías valuadas en más de US$100M. Con un equipo de más de 140 personas ubicado en más de 20 países aportan experiencia como emprendedores, inversionistas y operadores de algunas de las empresas de tecnología líderes en el mundo.

THIS PRESS RELEASE IS INTENDED SOLELY TO PROVIDE INFORMATION REGARDING 500 GLOBAL. ALL CONTENT PROVIDED IN THIS PRESS RELEASE IS PROVIDED FOR GENERAL INFORMATIONAL OR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.

500 GLOBAL MAKES NO REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY OR INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE AND WHILE 500 GLOBAL HAS TAKEN REASONABLE STEPS TO ENSURE THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS ACCURATE AND UP-TO-DATE, NO LIABILITY CAN BE ACCEPTED FOR ANY ERROR OR OMISSIONS. NO REPRESENTATIONS ARE MADE AS TO SPECIFIC OUTCOMES FROM RELYING ON THE CONTENTS OF THIS PRESS RELEASE AND ANY THIRD PARTY LINKS. FIGURES ARE APPROXIMATED BASED ON INTERNAL ESTIMATES AS OF DECEMBER 31, 2021 AND HAVE NOT BEEN INDEPENDENTLY VERIFIED.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD ANY CONTENT IN THIS PRESS RELEASE BE CONSTRUED AS INVESTMENT ADVICE. NO CONTENT OR INFORMATION IN THIS PRESS RELEASE SHOULD BE CONSTRUED AS AN OFFER TO SELL OR SOLICITATION OF INTEREST TO PURCHASE ANY SECURITIES OF OR ADVISED BY 500 GLOBAL. ALL VIEWS AND OPINIONS PRESENTED ARE THE RELEVANT PERSONS’ OWN.