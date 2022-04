EL UNIVERSAL

Selección Mexicana no será castigada por FIFA por gritos de “Eh, Pu…” contra Estados Unidos Aunque se escuchó grito de ¡Eh pu…! al final del partido que la Selección Nacional empató sin goles ante Estados Unidos en el Estadio Azteca, no vendrá ningún castigo más para la Federación Mexicana de Futbol de parte de la FIFA, y eso hace respirar algo de tranquilidad a los directivos tricolores.

Además de que en el momento no se activó el protocolo por el grito, mismo que no fue reportado, el hecho de que la Femexfut mantenga y refuerce las campañas y acciones en busca de concientizar a la gente de la importancia de no realizar esta expresión hará que las sanciones no lleguen, lo cual es otro de los triunfos que pudieran colocarse ante la necedad de algunos aficionados.