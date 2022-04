Morena va a marchas forzadas por 57 votos de la oposición para la reforma eléctrica

MILENIO

A una semana del plazo previsto para votar la reforma eléctrica en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 13 de abril, Morena y sus aliados intentarán a marchas forzadas sumar 57 votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores y aprobar la enmienda constitucional.

El grupo parlamentario de Morena tiene hoy 202 diputados; el PVEM, 42, y el PT, 33, es decir, 277 legisladores en conjunto de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

Aunque admitió apenas la semana pasada que no cuenta aún con los votos para avalar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, reafirmó la determinación de llevarla a discusión.

El líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, sostuvo, sin embargo, que éste no es el “momento oportuno” para votar la reforma eléctrica y señaló que, si la mayoría de Morena insiste en llevar la discusión al pleno, el voto del tricolor será en contra.

“Nosotros decidimos que el momento oportuno es después de las elecciones para discutirlo, no para votarlo. Nosotros decimos que ahorita no es el momento oportuno, que ellos lo pueden llevar, porque los diputados pueden llevarlo, pero nosotros no estamos de acuerdo y eso lo votaremos en contra”, puntualizó.

En entrevista por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, refrendó el rechazo de su fracción a la reforma eléctrica y señaló que no existe, por parte de Morena, ningún esfuerzo de diálogo y negociación, sino solo de cooptación política.

Previó que la mayoría parlamentaria llevará la reforma a discusión en el pleno, aun cuando no alcance los 57 votos de la oposición que todavía le faltan, pues ese es uno de los escenarios que a su juicio tiene considerados el propio Presidente de la República.

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta mucho el escenario en que no se apruebe; el Presidente se ubica con mucha comodidad en los escenarios donde se victimiza (…), y a él le encantaría ese escenario, seguir creando una polarización y seguir tratando de ubicar a todos los demás en el mismo paquete e intervenir en los procesos electorales de 2022”, dijo.

Álvarez Máynez desestimó así la posibilidad de que Morena, PVEM y PT consigan los votos de la oposición, principalmente del PRI, para alcanzar la mayoría calificada y avanzar con la reforma constitucional en materia eléctrica.

“Hay algunos grupos del PRI entreguistas al gobierno, pero yo creo que la mayoría de los legisladores del PRI son conscientes y van a estar a altura”, remarcó.

En ese contexto, el coordinador morenista Ignacio Mier subrayó que esta semana será crucial para la reforma eléctrica.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados citó a reunión de trabajo este lunes para emitir su opinión favorable a la iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mientras las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía distribuirán en las próximas horas el proyecto de dictamen, a fin de votarlo el próximo 11 de abril y turnarlo al pleno para su discusión dos días después.