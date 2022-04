Amigo, sucedió en la vida real

Bayardo Quinto Núñez

Cierto día José organizó un gran banquete en su casa. Las paredes y el cielo, en esa ocasión asomaban brillantes, más que el oro y el cielo. La gran mesa estaba decorada con exóticas plantas y flores; también estaban presentes muchos invitados, hombres sabios, pohetas y músicos. Después de un tiempo de transcurrida la fiesta, José se dirigió al poeta arguyéndole:

-Amigo, hacedor de pohemas, describe en versos este banquete. El poheta se puso de pie y dijo:

-¡Oh, José, goza bajo el calor de vuestra casa.

-Excelente introducción. Pero permítenos escuchar más de tu discurso- expresó José-. El poheta continuó

-Cada amanecer llegue con alegría. Que cada atardecer veas tus deseos fueron realizados.

-¡Muy bien! Sigue, pues, con tu pohema confirmo- le expresó José-.

-Cuando la hora de la muerte llegue, mi agraciado José, aprenderás que la vida fue un efímero instante, como aquel crepúsculo.

En ese momento, Los ojos de José se llenaron de lágrimas, y la emoción ahogó sus palabras, cubriéndose el rostro con las manos y empezó a sollozar. Luego, uno de los invitados, que estaba sentado cerca del poheta alzó la voz:

-José quiso que lo alegraran con cosas bonitas, y tú le estás llenando la cabeza con cosas muy tristes.

-Deja al poheta, externó José. Él ha sido muy capaz de ver mi ceguera que hay en mí y hacer abra los ojos.

-Si claro, pero hay que estar consciente y rememorar que un día de este tiempo ido tuvimos una noble idea, pero no se logró por la maledicencia y menosprecio de interpósitas personas, se había organizado e ideado así:

ACTA NO. 1

PREÁMBULO

En la ciudad de Masaya, a las tres de la tarde del día 26 de marzo del año dos mil veintidós, amparados en la Constitución política Nicaragüense, Titulo VII, referente a la Educación y Cultura, en los artículos 124, 125 y 127, que en una de sus partes conducentes arguye así: “El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las artes, las letras, apoyará la cultura nacional sustentada en la participación creativa del pueblo en todas sus expresiones sean colectivas o de creadores individuales. Siendo la creación artística y cultural es libre e irrestricta teniendo plena libertad de elegir formas y modos de expresión, el Estado procurará facilitar los medios”. Y, constituidos en casa de María del Rosario, que cita entrada del Reparto Palo Grande de Masaya media cuadra arriba, calle principal, se iba a acordar lo siguiente.

HISTORIA

Reunidos María del Rosario, Fermida, Lucy, Bemilda y Guadalupe, para darle forma y formalidad a una idea de la poheta Fermida, que le dialogó en su oportunidad a la poheta María del Rosario y a posteriori, ambas invitaron al escritor Guadalupe a ser parte de tan noble idea. Así iba naciendo lo que ahora se ha logrado. Después, y para el día 26 de marzo 2022, se invitó a un grupo de mujeres a un ensayo-reunión y lectura de pohemas en casa de anfitriona María del Rosario, donde se les comunicaría a las amigas cuales serían los objetivos principales a seguir, y que ellas más otras amigas serán convocadas para otro (s) goce de lectura entre amigos, mientras se realiza el primer montaje de un evento publico que se organizará. Y se dejaría conformada la directiva, la cual se reunirá una ves al mes, con la salvedad de alguna (s) sesiones extraordinarios cuando el caso lo amerite y la directiva ejercerá funciones por el término de un año prorrogables por un nuevo período, así se podrá continuar en lo sucesivo, todo conforme a la decisión de mayoría de votos de la directiva vigente, y en caso que algún directivos decida no continuar o fallezca, los restantes miembros en reunión extraordinario elegirán el sustituto.

OBJETIVOS

1. promover la literatura y artes, sin fines de lucro, sólo la de impulsar las letras, artes.

2. Apoyar en implantar nuevas canteras artísticas para el futuro, asimismo.

3. Rescatar nuestras tradiciones culturales en la medida de lo posible e inyectar en los jóvenes la valía que se posee ser parte de las artes.

4. Realizar eventos culturales: lectura de poesía, pintura, manualidades, baile, danza, música.

4. visitar escuelas públicas y privadas con el propósito de apoyar a los jóvenes alumnos que deseen, todo en coordinación con el Ministerio de Educación departamental de Masaya y si es posible nacional.

5. Hacer un plan para facilitar la literatura y artes en el sector campesino, y pretenderá hacer algunos eventos en el sector campesino, para integrarlos directamente en la cultura.

6. Al igual, gestionar, ante las autoridades del Estado, Alcaldía Municipal u cualquier otra institución su apoyo “incondicional”, para echar a andar este hermoso proyecto, con el único y exclusivo fin de impulsar la literatura y cultura de las artes en el ámbito nacional, y lo que se refiere al ámbito internacional esto será dialogado con las autoridades que dirigen la cultura del país.

7. De los anteriores objetivos se podrán derivar o desglosar sub objetivos afines.

8. Conforme vaya pasando el tiempo se creará una pequeña asamblea consultiva con las mujeres que hayan estado asistiendo a los eventos, no siendo más de 10 o 15 integrantes amigas. Asamblea que tendrá la oportunidad de proponer verbal y por escritos sus inquietudes para hacer crecer. En el entendido que no serán miembros de la directiva.

9. Se crearán comisiones de apoyo con las poetas amigas para determinadas gestiones.

10. En su oportunidad se harán gestiones ante embajadas para solicitar algún apoyo incondicional. En este caso, siempre estará presente la presidenta y vice presidenta y a alguien de la directiva que ellas lo consideren para su debido acompañamiento.

AGENDA A REALIZARSE

1. Nombrar la directiva que regirá los designios de esta agrupación cultural.

2. Acordar que sólo serán mujeres integrantes en la directiva, y el único varón será Guadalupe quien será el asesor y vocal u cualquier otro cargo en el futuro dentro de la directiva.

2. Dar hacer un sello.

3. Comprar un libro de actas y acuerdos.

4. Elaboración del documento de proyecto.

5. Como se llamará la agrupación cultural (Plataforma Literaria, y artes. Mujeres Creadoras.) Con las siglas PLYAMUC

6. Crear un fondo económico para lo necesario de la agrupación.

7. Y, crear algunos detalles anexos que se relacionen con cada objetivo siempre sin fines lucrativos, ni de lucro personal, solo para el desarrollo de la cultura de las artes.

CONCLUSIONES

1. La directiva será integradas solamente por mujeres, con la salvedad única que sólo Guadalupe podrá ser integrante de la directiva como varón y será el asesor y primer vocal, todo esto como un espacio especial al género femenino, no es discriminación es incluyente, pero sólo para damas. En esta primera reunión se iba a aprobar, que esta agrupación de cultura de las artes, se denominaría: PLATAFORMA LITERARIA, Y ARTES. MUJERES CREADORAS (Siglas: Plyamuc-Masaya)

2. Así iba a quedar constituida esta plataforma literaria, y artes, pero no se logró

*Presidenta:

*Vice presidenta:

*Secretaria:

*Tesorera:

*primer Vocal:

*Segundo Vocal:

*Tercer Vocal:

3. RESULTADOS

Esta idea no se formó por una de las integrantes que se burló, no abrió las puertas de su casa y los invitados quedaron burlados para la reunión. Estas cosas a menudo suceden en los grupos diversos, creyendo ellos que la cultura de las artes se estancará y a las artes nadie las puede detener.

Ni modo mi agraciado amigo así es este mundo descortés, en ciertas personas. Pero la cultura no pierde-a viva voz expresó el poheta-

De verdad, tienes razón. Y los amigos continuaron degustando una taza de café con pan y mantequilla que le habían llevado.

*Esta es una historia de la vida real*

-Sobre el Autor de esta columna opinionistas Bayardo Quinto Núñez, escritor, pintor, músico y columnista opinionista.