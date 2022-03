Video desde Puebla: Gobernador Barbosa confirmó cancelación del Corona Lounge luego de fiesta en el estadio

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta confirmó que la zona del Corona Lounge se canceló, luego de la fiesta que se armó en el estadio Cuauhtémoc, al concluir el partido del Club Puebla vs Santos Laguna.

En conferencia de prensa, dijo que no permitirá que se sigan cometiendo irregularidades en el estadio, pues incluso se construyeron palcos en las entradas. Además, la zona lounge se instaló en un sitio que estaba destinado para discapacitados.

Respecto al retiro del transporte público pesado del Centro Histórico de Puebla, dijo que será decisión sólo del ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez. El gobierno del estado no determinará que dejen de circular las unidades en el primer cuadro de la ciudad.

Por otra parte, el mandatario hizo un llamado a los periodistas a no tener comunicación con delincuentes, al señalar que el vocero de Eukid Castañón se está encargando de publicar notas a su favor.

“El vocero de Eukid Castañon se ha encargado de sacar notas , no hablan por favor, no es ni profesional como periodista ni legal, yo respeto mucho su trabajo, pero les doy una recomendación sana no hablen con delincuentes”.