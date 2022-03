Empresarios y gobierno deben trabajar unidos para recuperar a México: Vargas

El Valle

Huixquilucan, Méx.- El coordinador del grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara local, Enrique Vargas del Villar, hizo un llamado a los empresarios para que se trabaje en unión, en una misma línea y para un mismo lado para recuperar a nuestro país, y que haya empresas que puedan invertir y competir con empresas de primer mundo, y no con países como Venezuela y Cuba.

Vargas del Villar asistió este jueves a la toma de protesta de Octavio Villa, quien a partir de este día será el representante de ASECEM, en este municipio.

El coordinador de los diputados del PAN, le envió un mensaje respetuoso al Presidente, a quien le dijo que lo que necesitamos los mexicanos y los empresarios es desarrollo, certeza para que las empresas puedan invertir.

“Necesitamos que las familias tengan dinero, y que los jóvenes puedan tener trabajos donde puedan ganar entre 10 mil y 15 mil pesos, para que puedan comprar diez pares de tenis y no uno como dice el Presidente”.

“Estamos viviendo una estampa muy difícil en nuestro país, porque tenemos un gobierno federal que no cree en los empresarios, un gobierno federal que no cree en las inversiones, un gobierno federal que lo único en lo que cree es el dar apoyo directo a nuestros jóvenes y a nuestros adultos mayores, y eso no lo necesita México. Si no trabajamos juntos en una misma línea, créanme que vamos a llegar a estar como Venezuela, y creo que eso a nadie le conviene, necesitamos recuperar nuestro país, necesitamos recuperar las inversiones para que haya un desarrollo en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados para poder salir adelante”.

Indicó que la ASECEM cuenta con el grupo parlamentario, con los senadores del PAN, en las cámaras local y federal donde todos los días dan la lucha ante una “agenda de destrucción del grupo Parlamentario de Morena”.

“México es un gran país y es lo que necesitamos, competir contra las grandes potencias del mundo”.

Luego les dijo a los presentes: “ustedes cómo empresarios tienen una gran responsabilidad con nuestro México una gran responsabilidad para hablar para el 2022, 2023 y 2024”.

“En el municipio de Huixquilucan en 2016 cuando llegué a gobernar el precio en Bosque real era de 21 mil pesos ahora es de 80 mil pesos el metro cuadrado, para llegar a eso hay que trabajar en equipo, es invertir desde el gobierno. Huixquilucan hoy tiene el metro cuadrado más alto del Estado de México, hoy Huixquilucan es el número uno en recaudación, porque los ciudadanos vieron lo que era trabajar por ellos, los ciudadanos vieron que sus impuestos estaban trabajando y generando empleos”.

“En mi gobierno no deje un peso de deuda, todas las obras están pagadas, porque llevé mi gobierno como una empresa, y demostré lo que era una buena gobernanza, así que si se puede salir adelante, si se puede invertir en los gobiernos y es lo que quiero para mí Estado de México, que el Estado de México sea un caso de éxito, y no la violencia que se está viviendo en otros estados, la violencia dónde los grupos delictivos ya tomaron todo el estado, lo estamos viendo en Zacatecas, Michoacán, no podemos seguir con casos como el que vimos hace unas semanas en dónde matan a 17 personas y desaparecen sus cuerpos. Si nosotros le decimos a un europeo lo que está pasando en México no nos lo cree por eso el Parlamento Europeo nos mandó un mensaje y el gobierno mexicano lo único que hizo es responder de la manera que no se debe”.

“Desde aquí le digo al Presidente que México siempre ha sido amigo de todos los países tenemos que ser amigos, no podemos estar peleando con España, con toda la Unión Europea, hoy el mundo es globalizado, hoy necesitamos de todos los países, primero porque somos hermanos, porque necesitamos un interesante cultural comercial en un mundo globalizado, no nos podemos estar peleando, menos dando respuesta que están defendiendo a empresas corruptas neoliberales, no señor Presidente, lo que está preocupando al Parlamento Europeo es lo que está pasando en México, la muerte de periodistas, de mujeres y hombres que suceden todos los días.

Desde Acción Nacional estamos trabajando y estamos siendo muy responsables”.

“Estamos pidiendo tener un diálogo con el Gobierno Federal, que no lo hemos tenido, me encargo mi partido ser el responsable de las mesas en materia Económica, y quedé muy sorprendido, no tenemos un solo número positivo en este gobierno ningún indicador, me sorprendió el no encontrar algo positivo, por eso les quiero decir algo, todos los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad en este momento, mucha gente nos ha preguntado dónde está la oposición, aquí Acción Nacional está haciendo un trabajo como oposición”.

Detalló que Huixquilucan tiene más de 2 mil millones de dólares en inversión privada y ese es el mensaje que le quiere dejar al gobierno federal, que en un municipio como Huixquilucan hay 2 mil millones de pesos y es lo que necesita México, que haya desarrollo, que haya inversión y que haya casos de éxito en los gobiernos.