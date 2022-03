Las redes sociales pueden mejorar el rendimiento de los estudiantes en tiempos de crisis

Universitat Oberta de Catalunya

Proveer a los estudiantes de un entorno donde puedan socializar e intercambiar conocimientos y actitudes es esencial para el buen rendimiento educativo.

La pandemia ha dado pistas de cómo conseguirlo cuando no se puede hacer en el aula.

El uso adecuado de redes sociales como Facebook, blogs, wikis o Twitter facilita la socialización de los estudiantes y mejora su rendimiento académico en la educación semipresencial, según apunta un estudio fruto de una tesis del programa de doctorado de Educación y TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dirigida por Elena Barberà, profesora e investigadora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. En el estudio también han participado investigadores de la Universidad de Helsinki y el Bedford College. Los resultados se han publicado en acceso abierto en la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health.

La investigación ofrece recursos a las universidades y los centros de educación superior para enfrentarse a situaciones de crisis como la que hemos vivido en la pandemia. Entre los resultados destaca el hecho de que, aunque la presencialidad y el contacto cara a cara tienen un valor insustituible para los estudiantes, la educación puede ser efectiva cuando las herramientas de aprendizaje virtual y las redes sociales se usan correctamente.

“En todo el mundo hemos visto que la educación superior ha tenido que adaptarse a la educación digital de la noche a la mañana debido a la pandemia de la COVID-19”, afirma el investigador principal del estudio, Muhammad Zaheer Asghar, “pero este tipo de educación requiere un modelo constructivista con procesos de enseñanza y aprendizaje más interactivos”.

“Las universidades pidieron a sus profesores que siguieran dando las clases como solían hacerlo y que evaluaran a los estudiantes con procesos similares, pero con cámaras de vigilancia. El cambio drástico a la educación digital no ha propiciado las herramientas y estrategias adecuadas para las diferentes necesidades de los estudiantes, y ha dado lugar al aislamiento social, la disminución del rendimiento, la exclusión y el abandono”, señala.

A través de una encuesta a estudiantes de departamentos de ciencia de universidades de Pakistán, los investigadores analizaron la función que podían ocupar redes sociales como blogs, wikis o Facebook en la educación semipresencial y descubrieron que pueden servir para sustituir los intercambios necesarios para el buen rendimiento de los alumnos, sobre todo si antes han tenido la oportunidad de conocerse y socializar en persona.

“Las plataformas tradicionales de aprendizaje virtual no ofrecen la socialización necesaria para los estudiantes y las redes sociales carecen de un diseño apropiado para la educación con un currículum y la guía del profesor”, dice Asghar. “Si las redes sociales se incorporan a los sistemas de aprendizaje virtual, los grupos de estudiantes en estas redes se transforman en comunidades de aprendizaje y se facilita la socialización necesaria para la educación”.

El estudio concluye que una de las lecciones de la pandemia es la necesidad de que la educación continúe en cualquier emergencia, ya que es el instrumento que preparará a las personas para salir de esa crisis a largo plazo. La educación superior debe adoptar métodos innovadores, interactivos y semipresenciales según la necesidad de los estudiantes y la situación.

“La invención de la educación virtual y las redes sociales no significa que la importancia de los encuentros en persona deba minimizarse”, concluye Asghar, “pero la época en la que el proceso de aprendizaje se limitaba a las cuatro paredes de la clase ha acabado. La tecnología permite conectar a la clase con el mundo exterior y que los estudiantes interactúen. En caso de emergencia, las redes sociales pueden servir para conectar y sustituir los intercambios cara a cara para que la educación continúe”.

Artículo de referencia: Asghar, M. Z.; Iqbal, A.; Seitamaa-Hakkarainen, P.; Barbera, E. Breaching Learners’ Social Distancing through Social Media during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 11012. https://doi.org/10.3390/ijerph182111012

