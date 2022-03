Entrevista al diseñador gráfico y editor Carlos H. Bruzón

Por Carlos Javier Jarquín

Los libros poseen una magia incomparable sin importar el formato, pero sin duda alguna, el libro impreso tiene un encanto único e irreemplazable. Hoy con mucho gusto les presento a través de esta entrevista a Carlos Higinio Bruzón Viltres (Manzanillo, Granma, Cuba, 17 de marzo del año 1991), diseñador gráfico, editor, emprendedor, conferencista, escritor, corrector, ilustrador, fotógrafo, periodista cultural, crítico gastronómico, gestor y promotor cultural. Graduado en Diseño Gráfico de la Academia Superior de Artes Plásticas El Alba y de Periodismo Gastronómico Nutricional y Enológico en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Es miembro del Registro Nacional de Diseño con reconocimientos por sus aportes al diseño gráfico de editorial. Ha trabajado con varias editoriales en Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y España. Ha impartido talleres de diseño en universidades de su país, así como ha sido conferencista para temas de comunicación y publicidad.

En esta charla hablamos con Carlos sobre diversos temas relacionados a las distintas actividades en la esfera del arte que ha desempeñado. Disfruten del contenido. Gracias amigo por darnos la oportunidad de conocer parte de tu polifacética trayectoria y detalles de tu vida privada.

Carlos Jarquín: – ¿Qué es un libro para ti?

Carlos Bruzón: -Siempre he entendido el libro como un producto cultural necesario. Vivimos en una sociedad de consumo plagada de necesidades artificiales, consumimos todo tipo de productos culturales en esa interacción en tiempo real donde los audiovisuales -por ejemplo- quizás marcan una hegemonía dentro de la amplia gama de cultura a la que se accede por diversos medios de comunicación masiva. Dentro de ese consumo la gran mayoría de las cosas que estamos asimilando son “artificiales”. Me gusta pensar que el libro se aleja de esta clasificación como producto cultural; que es un bien imprescindible para el proceso de aprendizaje, de estimular la imaginación en libertad de pensamiento y pluralidad idiomática. Un libro nunca envejece, no pasa de moda, aún necesitamos regresar una y otra vez sobre los clásicos escritos hace siglos, he aquí un mensaje para pensar en este mundo digitalizado donde deja de ser tendencia cualquier cosa en pocas horas.

Entre el libro físico, digital y audiolibro. ¿Cuál libro es el de tu mayor preferencia y por qué?

-Estoy consciente que dado el crecimiento de la tecnología los libros en formato ePub o como más popularmente son conocidos, los Ebook, son el futuro que toca ya cada rincón editorial del planeta. En cambio, prefiero los libros impresos, tiene que ver con una cuestión mágica que se mueve en ese romanticismo de ver la obra en su arte final y palparla. Entiendo que los audiolibros son tendencia también en este minuto, y para personas con capacidades diferentes es un gran salto de accesibilidad a la literatura. Todos los formatos tienen sus bondades y beneficios, pero nací en la vieja escuela, donde aún se calculaba a lápiz y no existían los ordenadores, o al menos no de manera tan numerosa. Todavía sigue siendo para mí un libro impreso, el mejor regalo que me puedan hacer.

¿Quiénes han sido los maestros del arte que han influenciado en cada una de tus facetas artísticas a las que te dedicas?

-Sería un poco injusto si clasifico y doy nombres, no me alcanzarían las cuartillas, en el mundo del arte muchas personas incluso ajenas al medio artístico en sí, influyen en el desarrollo del artista. Me he nutrido de muchas fuentes, especialmente del el diseño gráfico editorial y cartel de los años sesenta, con figuras como Fayad Jamís, que de hecho mi próximo libro a publicar es sobre su obra gráfica. Pero he observado toda la trayectoria antes de los años sesenta con el grupo Orígenes y todo lo que vino después con la gran industria editorial naciente en Cuba. Pese a que esto solo fuera en principio, con el tiempo y por estudios con una universidad en España, mi estilo ha tomado una tendencia de sobriedad apegado a un tipo de composición europea, donde el diseño que se manejaba en escuelas como la Bauhaus en 1919 han influenciado en mi obra, me ha llevado a replantearme en innumerables ocasiones códigos y estilos. Sin perder la esencia latinoamericana y acomodando buenas prácticas desde lo funcional según el país para el que esté desarrollado un proyecto determinado.

¿Qué tal ha sido tu experiencia como profesor de diseño gráfico y editorial?

-Cada vez que alguien se acerca al diseño lo agradece. Este proceso formativo te ayuda a ver la vida desde otra óptica, el diseño es belleza, también la fotografía que te obliga a mirar entre lo poco estético y revolver con la pupila los escombros para sacar lo más atractivo. En este sentido debo decir que mis estudiantes han sido muy agradecidos, yo he sido generoso, cuando practico la docencia no me guardo nada, trato de abarcar lo más posible y que todos aprendan la mayor cantidad de elementos. Nada me place más que alguno de mis estudiantes logre ser mejor diseñador y haga cosas más revolucionarias que las que hubiera hecho en mi tiempo; sin embargo, también he sufrido decepciones con estudiantes que aprenden a usar programas de diseño y creen que ya tienen logrado una carrera o se autoproclaman diseñadores. Cuando esto último sucede, siento que he enseñado bien las técnicas para hacer diseño, pero me ha fallado el factor humano que enseña la parte de la humildad, el respeto a la profesión y la paciencia para que vallan creciendo de manera conciente. Está demostrado que estudiantes en estas posturas nunca triunfan como artistas ni asistiendo a las mejores academias de arte, ni aunque el tiempo pase; no crecen porque el factor humano y la falta de sensibilidad por el proceso artístico les pasa factura a la larga. En general he tenido más alegrías que desencantos, de hecho, amo mucho la docencia y planeo diseñar hasta los cuarenta y cinco años de edad para luego dedicarme exclusivamente a enseñar diseño editorial, asesorar proyectos editoriales y escribir mis experiencias.

Has impartido conferencias en universidades sobre comunicación y publicidad y también has brindado talleres sobre el libro y su diseño. Si hoy tuvieras que dar una conferencia inspirado en los temas antemencionados ¿Cuál sería el final de esa conferencia? ¿Puedes escribirlo aquí?

-Manténganse al tanto de las tendencias sin perder de vista que todo proceso creativo es parte de un ciclo de ruptura y continuidad. Romper con malas prácticas o usos no funcionales y continuar con lo valioso de cada etapa. Retomar de antes lo que ha sido meritorio para crear nuevas propuestas que reafirmen una calidad en el diseño que sea responsivo ante las necesidades de la sociedad, generoso con el entorno y portador no solo de valores estéticos sino además humanos. Lean “No logo” de Naomi Klein, el mundo es más rico que los libros de tipografía y programas de Adobe. Recuerden que todos pueden diseñar, pero no todos pueden ser diseñadores, lo primero se materializa en una acción, mientras lo segundo es una vocación o filosofía de vida.

A inicios de marzo del año en curso hicieron el lanzamiento oficial a través de Amazon, el último libro que han publicado con la editorial Río de Oro Editores, de la cual eres cofundador, ¿puedes hablarnos brevemente de los temas principales que se hablan en esta obra?

-“Guía para planificación, formulación y gestión de proyectos socio-educativos” de la M.Sc Deisi María Marte Liriano, importante investigadora de República Dominicana. Es un libro que rompe totalmente con nuestro esquema editorial, normalmente publicamos mucha poesía, novela, narrativa, especialmente cuentos. Este libro es el primero que sale bajo nuestro sello en Amazon y va sobre una investigación bien detallada desde las ciencias sociales hasta cálculos matemáticos expresados en tablas para guiar la planificación-ejecución de proyectos muy ligado a lo que hacemos en lo sociocultural. Los otros libros que hemos sacado bajo el sello editorial han tenido mucho éxito, se han impreso en Santo Domingo, se han presentado y comercializado en República Dominicana con una gran bienvenida desde la prensa cultural hasta los lectores. La labor de Rafael Rodríguez como Jefe Editorial y editor principal ha sido encomiable y definitoria para Rio de Oro Editores que sigue creciendo con buen caudal.

A lo largo de tu carrera como diseñador gráfico y editor has emprendido muchos proyectos de los cuales sobresalen editoriales, periódicos y revistas, ¿qué te ha motivado a emprender cada uno de estos proyectos editoriales tanto en lo nacional como en lo internacional?

-Mi máxima que siempre uso en los círculos intelectuales es: “lo hago por la literatura”. A veces también lo hago por escritores, comunidades y sobre todo por amor la industria editorial parte indisoluble de mi vida. No han sido pocos los escollos en ese camino, se me ha hecho más difícil hacer por mi país que por los proyectos internacionales. Es increíble pero cierto que quien más ha necesitado los proyectos que he emprendido es quien más obstáculos ha puesto al final en pleno crecimiento de la empresa. Este es el motivo de que me encuentre en este minuto un poco alejado de mis orígenes, y debo de agradecer a Islas Canarias y México por ofrecerme la posibilidad de hacer todo el trabajo exitoso que me han asignado como director de arte en Trasdemar al frente de las campañas de centenarios de escritores. Se vienen acciones más sólidas y nos estamos consolidando hacia una empresa editorial internacional que este año tendrá su sello que ya ha iniciado con el libro “El camino cruzado: Poemas de Julio Tovar” como señal de buen augurio. Así que el combustible principal de los proyectos nacionales e internacionales ha sido el amor a la literatura y todo lo relativo a ella.

¿Cuáles son los principales retos a desafiar para un editor, diseñador gráfico, gestor y promotor cultural al vivir en un país con exceso de limitaciones?

-La tecnología nos golpea bien fuerte, el no tener acceso a lo que necesitamos nos limita en muchas cuestiones desde lo estético hasta lo humano del trabajo en Cuba. En este sentido toca sortear escaseces y estirar tubos de tinta en imprentas para sacar una cantidad mínima de ejemplares. Ni siquiera migrar al Ebook es una opción viable aún, la infraestructura tecnológica es endeble y no existe una cultura digital afianzada respecto a este tipo de formato. A pesar de todo se han logrado grandes avances, especialmente por las editoriales nacionales que imprimen en otros países con mejores condiciones. Mi reto principal, en cambio, no está en las carencias, sino en lo que esto ha provocado a nivel sociológico en el comportamiento de los entes sociales. Se han dado situaciones muy desagradables entre el gremio de escritores que se encuentran en constante pugna por publicar en una carrera desleal, sin ser absoluto desde luego, por desacreditarse entre ellos para escalar logrando más oportunidades. Ahora con el crecimiento de Internet estamos perdiendo escritores valiosos, migran a editoriales mediocres en Miami donde les estafan por ser cubanos y se aprovechan de sus necesidades pagando derechos de autor risibles, si es que les pagan. Existe una sombra de lo que fue “El Quinquenio Gris” de censura en un escenario cada vez más complejo desde las instituciones y su relación con los artistas. Creo que ahora mismo el principal reto de cualquier editor en Cuba está en manejar con mesura un buen plan editorial que sea valioso más allá de ponderar los libros “permitidos” y estimando a cuentagotas los insumos que tiene para organizar sus tiradas.

¿Qué representa para ti ser Miembro del Registro Nacional de Diseño de la Oficina Nacional de Diseño (ONDI) en Cuba?

-Lo es absolutamente todo. Sin esta categoría no estás autorizado legalmente a ejercer como diseñador. Es una institución muy valiosa, desde ahí se organizan eventos como la Semana del Diseño, donde te puedes actualizar, capacitar; además se evalúa la calidad y gestión de un diseño al que aspiramos como sociedad. Es una organización gremial que no agrupa a todos los que están haciendo diseño ahora mismo, pero si de manera selectiva con una evaluación curricular a los diseñadores que tienen un impacto en toda la labor gráfica e industrial que se hace en el país. Ingresé en el año 2017.

Háblanos del proyecto de publicación periódica Cupey del cual eres fundador, que está dirigido a la promoción de la cultura en zonas de difícil acceso de la parte montañosa de la región oriental cubana.

-Es un proyecto hermoso. Ideado por Edgardo Higinio, director editorial de la revista Ventana Sur donde inicié en el diseño de publicaciones periódicas. Entre muchos de los proyectos exitosos llegó Cupey, desafortunadamente dos números después llegó también la pandemia de la Covid para ponerlo en un letargo a la espera de mejores condiciones económicas. Existían otras publicaciones más relevantes y de más antigüedad que fueron priorizadas. Espero algún día se pueda retomar, ya no será con mi participación, otros proyectos de otras latitudes demandan mi atención y me sería imposible colaborarles, salvo algún que otro número especial. Está pensado para difundir la cultura hasta zonas de difícil acceso en la Sierra Maestra. Aspiro que en América Latina podamos hacer algo similar con esta alianza importante que se está generando desde la misma gestión de Carlos Jarquín para llegar a sitios vulnerables o comunidades con bajos recursos.

¿En qué consiste el proyecto Trasdemar Literaturas Isulares del cual eres diseñador y director de arte?

-Trasdemar es un proyecto que aúna arte y literatura desde la condición insular. Hay todo un mito alrededor de las islas y su condición del agua por todas partes. Escribir como oficio de isla tiene sus connotaciones. Sin embargo, Trasdemar por fuerza mayor se ha visto preciso a crecer porque ciertamente el talento está en todas partes. Pero nació de una isla y me gusta pensar en Trasdemar como tal, somos una isla, ven a nosotros con tu obra naufragante y te daremos asilo. Pero es una isla que crece, caminamos a un impacto que posiblemente ni los miembros del comité editorial podremos imaginar. Estamos en pleno crecimiento, se han logrado grandes acciones en pequeños períodos de tiempo. El lado romántico de Trasdemar es que somos una familia de amigos. Ramiro Rosón es el hermano mayor, nuestro director editorial, poeta canario, el analista de las realidades que afectan todo nuestro entorno y el hombre de las grandes ideas y las buenas elecciones. El escritor premio de literatura, nuestro querido canario-mexicano Samir Delgado edita incasablemente a diario un sin número de textos y está pendiente de cada nota de prensa. Estamos tan hermanados que incluso Samir y su esposa artista de la plástica mexicana Esperanza Vaz son los padrinos de mi hija Victoria. Yanier Palao mi amigo y a quien tengo gran estima y admiro como escritor y pintor es miembro del comité editorial, por tanto, con tan buena humanidad no puede salir mala empresa. Otros colaboradores hacen de este proyecto una iniciativa de gran provecho para la literatura insular. Trasdemar representa una oportunidad para el arte y la literatura desde la pluralidad de pensamiento y en absoluto respeto a la libertad creativa, es un camino a la democracia editorial en busca de los textos valiosos que merecen salir a la luz contra la hegemonía de las minorías que pueden financiarse, es una oportunidad para todos.

¿Qué tal fue la experiencia haber trabajado como diseñador gráfico del 2016 al 2017 en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov (Editorial científico-técnica del CITMA, Ediciones Dimitrov)?

-Absolutamente nula. No logramos hacer nada relevante, apenas estuve unos meses y tiempo después todo el proyecto editorial pensado se desvaneció. El equipo era muy valioso, pero había intereses divididos y un desconocimiento casi absoluto sobre el valor de lograr una editorial institucional. Poco se pudo hacer, ni siquiera trabajar en la identidad institucional. De todas formas, el CITMA posteriormente pasó el centro de investigación al Ministerio de la Agricultura y el apoyo para investigaciones entre otras labores que allí se realizaban fueron decreciendo en términos económicos.

Actualmente eres diseñador para la editorial nacional Ediciones Cubanas de Artex S.A., ¿cuál es el género literario de mayor producción en dicha editorial?

-Ahora mismo estoy haciendo tres libros de la colección de música. Cabe destacar que está entre una de las mejores editoriales del país. Se está realizando un gran trabajo, mi editora Dulce María Sotolongo está gestionando títulos muy valiosos que verán la luz próximamente. De modo que realmente tendría que revisar planes editoriales anteriores, pero de pronto la colección de música cuenta con muy buena literatura, importante y de impacto nacional e internacional.

¿Cuál es la visión principal del sello editorial De la Cuesta EDITORES, con sede en Quito, Ecuador, del cual tú eres cofundador?

-Debo alegar que Evelio Traba y yo hemos estado en perfecta armonía desde la fundación de De la Cuesta EDITORES. Ambos tenemos la misma visión que a la vez es la del proyecto, en primer lugar, nos basamos en un respeto al autor y su obra. Exaltamos la importancia del autor y su obra organizando presentaciones con una profundidad de debate que trasgrede las prácticas consuetudinarias de las presentaciones comunes. Nuestro sello es una editorial para el talento, somos selectivos de la obra a publicar, una obra que tiene un mensaje y a partir de ahí hemos construido una línea sobria de objetivos en ascenso con cada libro que ve la luz. Desde lo estético hasta lo interno del libro. Confiamos en ofrecer un libro que sea un producto cultural impecable, dentro de los errores humanos que puedan surgir en el proceso, pero somos muy exigentes y esta idea se nota en la misma línea de diseño que hemos creado para las colecciones o el trabajo exquisito que hace Evelio en la edición. También como Río de Oro en República Dominicana, ha sido bien recibida por la prensa cultural de Ecuador y el gremio de escritores.

Has sido cómplice del nacimiento de muchos libros, ¿por qué no has publicado libros de tu autoría? ¿Para cuándo piensas publicar tu primer libro?

-En realidad, es una cuestión de tiempo. Cuando pasas todo momento haciendo libros para los demás, entre proyectos, docencia y compromisos sociales la vida se te estrecha. Soy un diseñador que me leo cada libro, y si me toca corregir o editar no diseño, así son mis hábitos. El punto es que mientras estoy enfocado en una tarea evito hacer otras cosas para no perder ningún detalle de vista. A veces estoy muy agotado pero la suerte de trabajar con editores brillantes te salva de los detalles que se escapan involuntariamente, a veces son ellos los que están cansados y le agarro detalles yo (risas). Pero recién terminé “El libro gris: diseño editorial paso a paso” que tengo retenido porque deseo publicar antes y en mi país un libro muy importante para mí, con la participación en forma de coautoría de una especialista del Museo de Bellas Artes de Cuba, sobre la obra gráfica del diplomático, escritor, pintor y diseñador gráfico Fayad Jamís. Voy a confesar un secreto que pocos saben, en realidad si tengo un plaquette de poemas publicado con treinta y cinco poemas eróticos en una editorial independiente de España que ya no existe, se tituló “Poisson de la ville” y tuvo una edición extralimitada de solo trece ejemplares de los cuales ninguno llegó a mi poder. Esto fue a cargo de una amiga en Madrid, pero perdí todo contacto con ella y no conservo copia de los originales que de hecho se han escurrido en mi memoria con el tiempo tras perderlos en un ordenador que se dañó. De todas formas, nunca lo menciono pues eran muy malos (risas).

¿Cómo un gran profesional en el mundo editorial cuál es tu opinión sobre los que escriben de manera incompletas las palabras en las redes sociales?

-Creo que todos tenemos una responsabilidad con el idioma. Incluso lo más grave no es quizás escribir mal en redes sociales o la simple mensajería privada que también considero debe escribirse correctamente, lo más delicado son los mensajes de la forma en que se construyen. Sin dudas la forma en que una persona escribe dice mucho de ella, incluso en el marco menos formal, es humano que se escape una que otra falta de ortografía, sobre todo si andas a todo tren como yo que me comunico mucho y con el teclado en varios idiomas, pero debe ser de cuidado el uso adecuado de las palabras. Hoy en el entorno digital surgen un grupo de palabras nuevas, leguajes diferentes, formas comunicativas a partir de caracteres, sin embargo, debemos ser responsables y señalar con mano piadosa cuando veamos alguna falta o construcción textual que pueda a la larga afectar el idioma en su armonía, de lo contrario estamos contribuyendo a socializar malas prácticas.

A lo largo de nuestra vida hay personas muy importantes después de nuestros padres, están los abuelos, maestros, amigos, etc., en lo personal para ti ¿Qué representan la presencia en tu vida: Sorisbel Fuentes, Pablo y Victoria? ¿Cómo describes el amor que le tienes a ellos?

-Sori me comprende como nadie. Si fuera a definir su rol en mi vida sería como mis ojos, lo más valioso. No hemos tenido una relación de cuentos de hadas, todo lo contrario, nuestro matrimonio ha estado marcado por su exilio, la distancia, mi trabajo constante, dar a luz a Victoria sola, lejos de mí en México por cuestiones de sentido común y porque así lo entendimos más prudente. Hasta que la conocí mi gran matrimonio fue con el trabajo, solo amé mi profesión con creces. Desde luego hubo personas en mi vida, pero nadie como ella que ha sido tan imprescindible en el plano emocional y no creo que yo pueda imaginar que existe alguien con la capacidad que ella posee de mover cada una de mis fibras más íntimas. Esa es mi esposa, sublime e incomparable. Pablo, mi primogénito, es mi anclaje a Cuba, mi raíz y apego a la familia, él es capaz de movilizar toda esa familia entorno a su felicidad e incluso desde lejos por razones de trabajo siempre está presente en mi día a día, creo que será pintor ya da señales. Pablo me obliga a no desistir de Cuba, a estar anclado a esta isla solo porque él la habita y donde él esté ahí estará mi corazón. Victoria es mi motivo, mi justificación para dejar el mundo mejor a como lo he encontrado. Por ella paso madrugadas impulsando proyectos, coordinando acciones y cuestiones de trabajo, no por una cuestión económica esencial solamente, además porque quiero que vea en su padre la vocación de servicio a las causas correctas por el camino de la virtud. Victoria que nació mexicana me acerca de su mano pequeña a otra cultura, me obliga a crecer, a aprender, la amo incondicionalmente, ella es mi hija y mi otra patria.

¿Qué mensaje les compartes a nuestros lectores especialmente a los que se dedican a la industria editorial?

-Es un momento oportuno de una alianza editorial donde la intelectualidad se una apoyado por la industria editorial para generar proyectos que protejan el medio ambiente, que defiendan los derechos humanos, el respeto a la dignidad y las diferencias raciales, ideológicas o preferencias sexuales. Que luchen por la unidad contra los procesos de fraccionamiento especialmente en nuestra América Latina, contra los conflictos armados en un puente cultural que nos convierta en una región próspera, que además defienda el idioma y la cultura en armonía con el resto del mundo. Toca un tiempo de amar y fundar, dejar un rincón reservado para hacer campañas de bien público en la que la literatura tenga un rol de catalizador en los procesos educativos. Las generaciones venideras lo agradecerán, la cultura difundida desde el entorno editorial puede generar cambios positivos.

Carlos Bruzón, es un gran ejemplo de superación, su trayectoria es símbolo de inspiración. Tocayo aprovecho este espacio para felicitarte en el aniversario de tu natalicio que este 17 de marzo estás de cumpleaños. Aplaudo el éxito que has tenido en lo que has emprendido, mi genuina admiración para vos amigo, deseo que todos esos proyectos que tienes en agenda se puedan hacer realidad.

Apreciable lector por si te gustaría contactar a este joven emprendedor con gusto comparto su dirección electrónica: cbruzonv@gmail.com

El autor de esta entrevista es escritor, poeta, columnista internacional y coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica. / carlosjavierjarquin2690@yahoo.es