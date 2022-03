Durante administración de Javier Tirado, existió presunto daño patrimonial a Chignahuapan por más de 195 millones de pesos

– De acuerdo con la ASE, durante el ejercicio 2019 existen observaciones por 63 mdp y 2020 por 46 mdp.

– Se determinarán procedimientos y sanciones por la probable desviación de recursos en contra de diversos ex funcionarios municipales.

RDS/STAFF

Chignahuapan, Puebla.- Esta tarde ante medios de comunicación, la Comisión de entrega-recepción de la actual administración 2021-2024 integrada por el Secretario del Ayuntamiento Ernesto Cortés, el Contralor Pedro Lecona, la Síndico Elizabeth Olmedo, el Tesorero Francisco Peñalver y el Secretario de Seguridad Pública Manuel Ordóñez que el pasado 14 de octubre de 2021 sesionó para realizar de manera formal dicho procedimiento con funcionarios del ayuntamiento saliente, presentaron el dictamen a través del cual se desprende un amplio pliego de observaciones.

Dicho dictamen, explica que hubo despidos injustificados por lo que actualmente existen procesos legales y laudos por una cantidad mayor a los 7 millones de pesos, hecho que no fue reportado por la administración anterior por lo que actualmente se realiza una búsqueda en distintos juzgados para saber la totalidad de los procedimientos.

Asimismo, relataron la donación ilegal de distintos predios a particulares entre los que destacan dos fracciones del Polideportivo así como el Lienzo Charro que a través de actas de cabildo no coincidentes con los libros del Ayuntamiento y las existentes en notarias, adjudicaron las propiedades a distintas fundaciones; dichas actas han sido anuladas para que estas donaciones no surtan efecto.

También se observó que durante el ejercicio 2021, se pagaron en su totalidad 29 obras que no fueron ejecutadas por un monto superior a los 36 mdp, así como la construcción de la Casa de Justicia y Centro de Convivencia que no fue terminada pero si pagada con un costo de $31,699,265.17 pesos.

En el mismo dictamen, se menciona que existe una enajenación de bienes-muebles por más de 11 millones de pesos, de los cuales no se sabe el paradero y donde descarta que las instalaciones del DIF municipal, quedaron totalmente vacías.

Cabe señalar, que los integrantes de la Comisión de entrega-recepción de la administración que encabeza Lorenzo Rivera Nava, durante estos cinco meses han realizado un trabajo minucioso para poder contar con los documentos e información debidamente sustentada y dar formalidad ante las instancias correspondientes a las observaciones y así determinar el presunto daño patrimonial al municipio de Chignahuapan por $195,694,799.17 pesos ejercido por el ex alcalde Javier Tirado Saavedra así como el ex director de obras, el ex contralor, el ex tesorero y la ex síndico municipal.