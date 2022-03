Presentarán “Aura Ayar” de la escritora Lilia Ávalos

Staff/Rossi

La obra fue merecedora del Premio Nacional de Literatura “Dolores Castro” 2020

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, tiene la firme convicción de que las familias potosinas necesitan de todo tipo de actividades culturales, en diferentes espacios y con una oferta para todos los gustos, ya que les permiten conocer y aprender nuevas disciplinas que alejen a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, de la vagancia y las adicciones, que son semilla de conductas ilícitas o delictivas.

Por lo anterior, se invita al público en general a conocer el libro “Aura Ayar” de la escritora potosina Lilia Ávalos, obra que fue merecedora del Premio Nacional de Literatura “Dolores Castro” 2020, y que será presentada este viernes 4 de marzo a las 19:00 h, en las instalaciones de la Biblioteca Central del Estado, entrada libre.

Esta obra, que será comentada por Emma Aguado y Virginia González, se sitúa en el México de la década de los años noventa, Aura Ayar es una novela sobre la memoria, los recuerdos y las vivencias que marcan la vida de las personas desde la infancia. Con una narrativa ágil, severa y emotiva, Lilia Ávalos nos envuelve en esta historia en la que toda una generación se recordará como parte del resultado de un México sacudido por las presiones económicas, los movimientos sociales, así como de la desestabilización familiar que ello trajo consigo.

En palabras de la escritora e investigadora, Aura Ayar pretende “exponer cómo la infancia no es esta etapa idílica y feliz, que en las relaciones familiares no todo es cordialidad y apoyo, en particular la figura de la madre.”

“La memoria -dice Ávalos- me parecía fundamental para contribuir a este proceso. La conciencia de nuestros procesos pasados nos da mayor posibilidad de decisión sobre el presente, por eso era importante que Ayar entendiera qué había pasado con los dolores de su padres y abuelas, porque las herencias no son sólo materiales, sino también emocionales”

Lilia Ávalos es escritora e investigadora literaria. Premio Nacional de Literatura “Dolores Castro” 2020. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para ensayo creativo en la categoría Jóvenes Creadores (2020-2021). Es Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de San Luis y especialista en literatura de tradición oral. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como Candidata desde 2022. Ha colaborado con los medios: Confabulario de El Universal, Sin embargo, CRM Noticias, Ruleta Rusa, Momento y AM San Luis.