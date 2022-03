Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Europa, OTAN…responsabilidad compartida: Luis Ochoa Bilbao (Ira Parte)

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Desde 2008, en Bucarest, Rumania, Vladimir Putin había anunciado una posible intervención militar en Ucrania para detener el avance de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) hacia Rusia, ya que en esa ocasión los miembros de dicha organización advirtieron que invitarían a Georgia y Ucrania a formar parte de ella.

Desde entonces, Vladimir Putin alertó que defendería su zona de influencia y que no aceptaría que la OTAN, la Unión Europea intervinieran en ella, pero occidente apenas hizo caso a medias y, actualmente, tanto el armamento, espionaje como el entrenamiento militar ucraniano provienen de dicha organización dominada por Estados Unidos y la Europa sajona, como Inglaterra, Alemania, etc.

En entrevista, el analista internacional y director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Luis Ochoa Bilbao, desmenuza las culpas de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, OTAN, Unión Europea en el conflicto armado que azota el viejo continente desde el pasado fin de semana.

Ochoa Bilbao puso como ejemplo que Ucrania no es parte de la OTAN, tampoco de la Unión Europea, pero sí tienen una vinculación estrecha, porque dicha organización intenta crear un gran frente a lo largo de la frontera rusa con sus países aliados, para rodear, cercar a Rusia y, en consecuencia, Vladimir Putin alertó hace tiempo que no estaba dispuesto a permitirlo.

COMO SI RUSIA COLOCARA UNA BASE NAVAL EN MÉXICO

En el caso de Ucrania, país con 40 millones de habitantes, ha tenido presidentes que de manera paulatina la vincularon con Europa para alejarla de Rusia y, por lo mismo, Vladimir Putin tomó una decisión muy arriesgada para impedir que la OTAN se extienda todavía más, pese a que ningún país europeo había invadido a otro desde la Segunda Guerra Mundial.

El internacionalista y académico rechazó similitudes entre el presidente de Rusia y Adolfo Hitler, explicó que se trata de señalamientos hechos por políticos, analistas y medios americanos y europeos, que tratan de culparlo de todo, cuando lo que hace Vladimir Putin es detener el avance de la OTAN hacia su país: La alerta nuclear en Rusia es escalofriante no sólo para Ucrania, sino para el mundo, dice Guterres a la Asamblea General

Permitir que la OTAN y la Unión Europea entren de lleno en Ucrania sería tanto como si Estados Unidos dejara que Rusia pusiera una base militar en México. Lo que ocurre en este caso es que una potencia militar y nuclear europea atacó a su vecino, aunque las otras dos invasiones registradas en el mundo en este siglo fueron de Estados Unidos a Irak (2001) y Afganistán (2003).

Desde el punto de vista de Putin y los militares rusos, los acercamientos entre Ucrania y la OTAN fueron una provocación, aunque los americanos, europeos y ucranianos –como ciudadanos de un país independiente- defienden su derecho a pertenecer a la Unión, subrayó Ochoa Bilbao:Rusia intensifica sus ataques en Járkov; bombardea nuevamente el centro de la ciudad

UCRANIA ESTÁ SOLA; OCCIDENTE NO LE DECLARARÁ LA GUERRA A RUSIA

En este momento, Rusia tiene como vecinos a varios países de la OTAN: Letonia, Lituania y Estonia, Turquía, además de Polonia, Rumanía, que pertenecen a dicho tratado y limitan o son muy cercanos a los rusos. Si Ucrania lograra entrar a dicho organismo, su invasión tendría que ser respondida por todas las naciones miembros, advirtió el titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la BUAP.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, por ello occidente no responde a la invasión, “si fuera Polonia, Estonia o Rumania el mundo estaría en una situación totalmente distinta”, pero los ucranianos están solos, es una moneda de cambio, porque occidente no le declarará la guerra a Rusia por ella, precisó Ochoa Bilbao: Putin exige el reconocimiento de Crimea para terminar la guerra con Ucrania

Ucrania es un país complejo, con un porcentaje importante de descendientes rusos, sobre todo en el este de su territorio y probablemente el 65 o 70 por ciento de su población se siente atraído de pertenecer a la Unión Europea, pero el porcentaje restante se considera cercano a Rusia. En este concepto, tal vez el presidente de ese país, Volodimir Zelenski alentó el acercamiento a occidente al considerarlo el mandato mayoritario del pueblo.

Incluso, un importante sector social, económico y demás buscaba acercarse a la Unión Europea y el presidente Zelenski respondió a los intereses de la mayoría e, incluso, de algunas élites vinculadas con Europa a través de negocios, apuntó el académico: La ofensiva de Rusia en Ucrania provoca más de medio millón de refugiados.