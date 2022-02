Europa League 2021-2022: Definidos los Octavos de Final

FUTBOL TOTAL

Dentro de la UEFA Europa League 2021-2022 han quedado definidos los Octavos de Final; los mexicanos Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, Andrés Guardado y Diego Lainez seguirán su camino dentro del torneo de clubes en busca de llegar hasta las últimas instancias.

Luego que se ha realizado el sorteo, dentro de la Europa League donde han quedado buenos enfrentamientos en el papel. Sevilla y Real Betis Balompié son los clubes que aportan futbolistas mexicanos para esta instancia.

El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez se enfrentarán al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga; mientras que el Sevilla tiene a ‘Tecatito’ Corona que se enfrentará al rival de la Premier League, el West Ham United.

Así quedaron

En la UEFA Europa League 2021-2022 han quedado definidos los Octavos de Final; donde el FC Barcelona, uno de los candidatos al título se medirá ante el Galatasaray de Turquía.

Por otro lado, ha quedado una llave demasiado cerrada con el FC Porto entre el Olympique de Lyon; en tanto que el Atalanta se medirá al Bayer Leverkusen, entre los otros duelos que han llamado la atención.

De igual forma, el sorpresivo Rangers de Escocia se medirá ante el Estrella Roja. Por otro lado, el AS Mónaco jugará ante el Braga de Portugal y el RB Leipzig enfrentará al Spartak de Moscú.

Recordar que los partidos se disputarán el 10 y el 17 de marzo, salvo los encuentros Betis-Eintracht y Oporto-Lyon, que se jugarán el miércoles 9 de marzo.

Rangers vs Estrella Roja

Braga vs AS Mónaco

FC Porto vs Olympique de Lyon

Atalanta vs Bayer Leverkusen

Sevilla vs West Ham United

FC Barcelona vs Galatasaray

RB Leipzig vs Spartak Moscú

Real Betis vs Eintracht Frankfurt

The round of 16 is set ✅

🤔 Best-looking tie? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/aTxFLyNdpt

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2022