México, preparado ante alza en precio de combustibles por conflicto en Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está preparado ante una posible alza en los precios de los combustibles, derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania; y se tiene un plan para continuar con la producción de energía.

En su conferencia mañanera, el mandatario reconoció que ya se están manifestando en el país los efectos económicos del altercado en Europa del este. Sin embargo, sostuvo que su gobierno tiene un plan para contrarrestar los altos costos de exportación.

“Acerca de los efectos económicos que puede generar, de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos”, comentó.

López Obrador confirmó que su estrategia es producir la energía mediante las hidroeléctricas, a las que se “echará a andar a toda su capacidad”. Además, se implementarán otras medidas para la producción de este bien, procurando que no haya apagones y no falte la luz en los hogares mexicanos.

En el caso de las gasolinas, la situación será similar. Adelantó que existe un subsidio, de modo que, aunque aumente el precio de las gasolinas de importación o el del petróleo crudo, no se vean trasladados a los consumidores. Insistió en que cumplirá su promesa de que el precio de las gasolinas no aumente por encima de la inflación, “estamos preparados con ese propósito”.

El jefe del Ejecutivo federal aclaró que, si bien el conflicto representa afectaciones en el consumo de energéticos, el peso se ha mantenido “fuerte”, con un cambio de 20.29 frente al dólar, “lo que significa que en el tiempo que llevamos no ha habido evaluación, es un hecho histórico”.

Aunque advirtió que podría subir en los próximos días, confió en que hay un buen margen y en que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva el conflicto.

“Vamos a estar pendientes, afortunadamente desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, nerviosismo, en los mercados por la situación de Ucrania. Nos agarró con una apreciación del peso, o sea, hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda”, apuntó.