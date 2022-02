Roberto Tello platica de Mike, su personaje en “Amor Dividido”

Por Mino D’Blanc

El actor Roberto Tello da vida a Mike, en la telenovela “Amor Dividido”, producción de Angelli Nesma para Televisa.

Es un tipo rudo, violento, que vive bajo las órdenes de Kevin (Fabián Robles) quien es su patrón y a quien admira y respeta, pero carece de su fuerza para imponérsele y ocupar su lugar en los negocios ilícitos que maneja.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Denise Cabrera, de Televisa.

MD’B: Un personaje bastante real, actual, en el que muchos se van a ver reflejados. La admiración por el jefe aunque sean negocios ilícitos, aunque sean malas personas, pero a la vez de la admiración, quererse quedar con el trabajo del jefe.

RT: Son personajes reales, pero que también confrontan. No creo que en algún momento que sea como bien mencionan el clásico “lame botas”, pero también es como Pepe “El Grillo”, el que avienta algunas directas de “ah caray, la estamos regando o se nos viene el mundo o algo estamos en riesgo”. Ahorita el personaje realmente padece de una forma muy tenue, digámoslo así, pero conforme van pasando los capítulos vamos a descubrir esto intrigoso, hasta cierto punto benevolente y atento a las decisiones del jefe, pero sí de repente avienta unos toritos para decir “ah caray, ¿esto de dónde salió?”.

MD’B: ¿Cómo confrontas a tu personaje a la hora de crearlo y qué confrontaciones tienes como persona para llegar a él?

RT: Principalmente no prejuiciarlo; no puedes prejuiciar a tu personaje porque si tú como actor prejuicias a un personaje no lo harías. Tienes que pensar “si a alguien le tocó hacer el trabajo sucio, ese voy a ser yo”. Entonces la creación de este personaje viene en conjunto con la creación del personaje de Kevin que es Fabián Robles. Es un personaje muy visual, muy por arriba. Mike incluso todo el tiempo está vestido de negro, es como más pasivo, digamos.

Entonces esa recreación va en conjunto con nuestros directores que vamos buscando ese mismo confrontamiento entre uno y otro, que cada uno tenga una personalidad y el confrontarlos visualmente hace el conjunto. Salvo que fuera un monólogo, tenemos que hacer conjunto. El personaje de Fabián es de uñas pintadas, greña larga, muy visual, muy colorido y estamos en una locación donde también el entorno es demasiado colorido, grafiteado, muchos colores y el mío es totalmente sorbido, negro; al principio lo manejamos como aletargado incluso y se ha ido bordando de otra forma conforme el personaje va creciendo.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas de Mike, tomando en cuenta lo antagónico que es, esas acciones o actitudes positivas, de buena persona, que tiene y que rescatas para la creación de este personaje?

RT: En sí que es un tipo pensante, más allá de que asume las consecuencias o las perdiciones de Kevin, Mike es pensante, analítico. De hecho los primeros capítulos lo vimos muy visual, con muy pocos diálogos. Creo que eso es lo que lo hace fuerte a este personaje, porque más adelante incluso confronta al personaje de Kevin en algunos momentos. Es el brazo fuerte, es el que hace las maldades, el que ejecuta, pero sí es un personaje que todo el tiempo está analizando, escuchando, quizás no tenga tantos diálogos, pero sí es el personaje tenerlo como ese Pepe “El Grillo” que está analizando, viendo y sabiendo que todo puede tener una consecuencia.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a Mike?

RT: Yo creo que hasta en lo malo podría decir, porque en la vida real no somos ni tan buenos ni tan malos. Los seres humanos tenemos una reacción ante un motivo, o sea, acción-reacción, entonces no llegar al grado como llegan estos personajes, pero obviamente sí es analizar y reaccionar de acuerdo como se nos va presentando la vida. Obviamente no tratar de hacer las cosas mal por tratar de dañar a alguien, sino que hay que tomar una decisión en esa parte mala que pueda tener Mike, hay que tomarla y hay que hacerla. Entonces en ese sentido rescataría yo de lo malo la parte voluntariosa, la parte de tomar decisiones rápidas.

MD’B: ¿Consideras que “Amor Dividido” por las temáticas tan heterogéneas que manejan y tan apegadas a la vida real, es la telenovela más actual en la televisión mexicana, aunque es adaptada de una telenovela colombiana?

RT: Indudablemente yo creo que sí, porque como he comentado, seguramente a más de una familia o hablando incluso de mí, hay familias que se han separado por el sueño americano. Incluso no solo se tienen que ir a Estados Unidos; una familia que está en Ciudad de México y que ahora por la necesidad, incluso por la pandemia, se tuvo que ir a Guerrero, a Morelos, se va dividiendo y a veces es difícil encontrar esa reunión o ese punto de equilibrio. A veces también tenemos que vamos sobre otros sueños y el tener que movernos, desplazarnos de nuestra nativa, nos confronta y nos divide.

El tema de los inmigrantes se ha visto hasta con lo del limón, que mucha gente de esa zona de Michoacán ha inmigrado a Estados Unidos y están en la línea esperando pasar. Entonces creo que el tema de tomar decisiones tan drásticas, tan fuertes de separarse de la familia, de las raíces, de nuestra gente, lo vemos bien reflejado en esta historia que es una gran producción de Angelli, porque aparentemente suena una historia que pudiera ser no trillada porque no se había tocado antes de esta forma, pero está llena de color. Aparentemente son cosas feas, tristes, pero está aderezada con muchos valores.

Como parte del entretenimiento de un pueblo mágico que viene siendo Zacatlán, que viene siendo los colores de San Antonio, tiene que ir aderezado, porque repito, la vida a veces tampoco es tan sórdida, pero tampoco es tan colorida. Entonces en esta parte de la historia estamos llegando a un tema social que está muy de moda, tristemente.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Amor Dividido”?

RT: Porque más allá de vernos reflejados en situaciones que hemos pasado, también somos un medio de entretenimiento y van a ver además de una historia bien hecha, bien contada, bien producida, también tacos de ojo indudablemente; tenemos mujeres bellísimas de todas las edades, tenemos galanes de todo tipo, tenemos una gran producción con elementos aderezados. Un gran elenco, hay actores con mucha trayectoria, hay jóvenes, hay galanes, hay mujeres que están exquisitas como el caso de Gaby Rivero.

De repente te sorprenderías el tema de retomar el melodrama clásico; yo creo que nos hemos olvidado con este tipo de plataformas y series del melodrama clásico que siempre va aderezado de grandes actrices y actores y aquí van a ver grandes actuaciones, un gran elenco, una gran dirección, una gran producción y sobretodo una gran historia actual que es importante que nos pueda servir para tomar decisiones al ver que sí la pasan mal si se va por cierto camino, entonces mejor hay que buscar alternativas. Los invito a seguirnos acompañando y favoreciendo con su audiencia de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde.