Alexander Zverev es expulsado del Abierto de Acapulco por agredir a juez. El Abierto Mexicano de Tenis tendrá nuevo campeón en su edición de 2022. Esto, luego de que la organización del torneo y la ATP suspendieran al alemán Alexander Zverev, por conducta antideportiva.

El número 3 del mundo golpeó con su raqueta en reiteradas ocasiones la silla del juez, al término del partido de dobles en el que fue eliminado junto al brasileño Marcelo Melo, por Lloyd Glasspool de Gran Bretaña y Harri Heliövaara de Finlandia (2-6, 6-4, 6-10).

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, informó el Abierto de Acapulco en sus redes sociales.

El enojo de “Sascha” se habría dado por una jugada donde el de Hamburgo pedía un punto por una bola que picó fuera; sin embargo, no fue concedida y esa acción desató la furia del alemán cuando concluyó el duelo de octavos de final.

Sí bien, Zverev y su coequipero brasileño ya habían sido eliminados de la modalidad de dobles. El tenista alemán aún tenía participación en singles, luego de su histórico choque ante Jenson Brooksby.

Zverev se impuso 3-6, 7-6(10), 6-2 a Brooksby, en uno de los partidos más vibrantes en lo que va de temporada 2022. El encuentro que tuvo una duración de tres horas y 20 minutos, culminó a las 4:55 am del día martes.

“Estoy feliz por haber ganado. No sé cómo se siente Jenson, debe ser complicado. Me alegra formar parte de la historia. Ha sido una batalla increíble. Creo que ha sido un partido fantástico, ojalá pueda haber muchos más para mí esta semana”, declaró “Sacha” al término del épico encuentro en suelo mexicano.

Aviso importante @atptour

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.

— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022