León vs Guastatoya: Horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido de vuelta de octavos en Concachampions

León vs Guastatoya, partido de vuelta de octavos de final en Concachampions se juega y aquí te decimos horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el encuentro. Un duelo en el que la Fiera quiere terminar la obra que comenzó en Guatemala.

Cuándo juega León-Guastatoya

Este partido se disputa el martes 22 de febrero como parte de la vuelta de octavos de final en Concachampions 2022.

A qué hora juega León-Guastatoya

León vs Guastatoya vuelta de octavos de final en Concachampions 2022 se disputa en punto de las 21:15 horas (Centro de México). Un duelo que se lleva a cabo en la cancha del Estadio León.

Qué canal de TV pasa León-Guastatoya

El partido entre León vs Guastatoya se disputa a través de las pantallas de FOX Sports, quien tiene la señal exclusiva del torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf.

León a terminar la obra

Para los de Ariel Holan puede ser la continuación de una buena cosecha de resultados; luego de vencer en la ida al Guastatoya, obra que intentará culminar. Pero en la Liga MX también lograron un triunfo agónico ante las Chivas de Guadalajara, lo que les ha incrementado en confianza al equipo.

Elementos como Jean Meneses, Elías Hernández, Luis Montes, Víctor Dávila y Federico Martínez deben comenzar a tomar el protagonismo dentro de la Fiera para darle un buen curso al equipo de los Panzas Verdes.

#SCCL22’s Top 5 Moments from the Leg 1 are in🔥

⚽️ NYCFC's Castellanos twice as nice

🚫 Breza GK heroics keep Montreal in the hunt

↔️ León veterans connect in Guatemala

⏳ Bolaños turns back the clock

😱 Espino's golazo wins it for Cremas

Read more: https://t.co/0dK9UwG2rt pic.twitter.com/IrGRU8ez7I

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 18, 2022