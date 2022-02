Gobernador Barbosa confirmó posible reapertura de la UDLAP

Uno de los supuestos voceros del antiguo patronato se ha dedicado a sembrar rumores para que no sea reabierto el campo de la institución

RDS/Staff

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta externó su reconocimiento a la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya Berríos y confirmó la posibilidad de que este martes sea reabierta la institución.

Durante su rueda de prensa mañanera, Barbosa Huerta explicó que la rectora Anaya Berríos compareció este lunes ante un juzgado en seguimiento al proceso voluntario, porque el patronato nuevo (no el que defiende a Luis Ernesto Derbez) puso el campus a disposición de la propia Cecilia Anaya, quien compareció por escrito y, al parecer, aceptó recibir la posesión de la sede de la UDLAP y ratificó su texto.

El mandatario abundó que la diligencia legal efectuada este lunes “no dice más” y reiteró que el patronato nuevo ofreció la posesión de la sede. Ahora, se tiene que fijar una audiencia, para que Anaya Berríos tome posesión de las instalaciones.

Acusó que “un vocero de ellos” (en referencia al ex rector Derbez y al viejo patronato) usa “verborrea perversa para seguir confundiendo, los que estén interesados en que se reestablezca el buen camino de la UDLAP debemos tener cuidado”.

“Empezar a decir que hay condiciones, que no quiero que esté Juan Pérez acá o no quiero ver al otro allá. Las diligencias son definidas por la autoridad judicial y en el acuerdo se establece quién puede participar y quién no, no se pueden poner condiciones, no se trata de un asunto voluntario”, subrayó Barbosa Huerta.

Incluso, destacó: “Yo valoro la disposición de la rectora Anaya de decir sí acepto la posesión del campo, pero hay un vocero ahí que se ha dedicado a hacer perversión, lo tenemos identificado quién es y a qué se ha dedicado. Los felicito por encontrar el camino para regularizar las actividades” en la UDLAP, finalizó el gobernador.