Rusia pide resultados en cumbres sobre Ucrania

Líderes internacionales han instado a una reunión sobre seguridad entre Putin y Biden, Rusia considero que es una propuesta apresurada.

EFE.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes que Moscú no rechaza una cumbre sobre Ucrania, incluida la que pueden mantener los líderes de EU y Rusia, pero quiere que esta tenga contenido y lleve a resultados concretos.

“El presidente Vladimir Putin explicó muy claramente, y explicó más de una vez, que no estamos en contra de las cumbres, de las reuniones, pero antes de reunirse, especialmente en un ambiente tan tenso, es importante entender cómo terminarán estas cumbres” y cual será el resultado, dijo Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio, Faisal al Miqdad.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que los países occidentales que abogan por la celebración de las cumbres, presentarán “su visión de sus posibles resultados”.

“Estamos esperando”, dijo.

Kremlin enfría hipótesis de cumbre Putin-Biden

La hipótesis de una cumbre entre los líderes de EU, Joe Biden, y Rusia, Vladimir Putin, destinada a reconducir la crisis en torno a Ucrania, ha sido descartada por ahora por Moscú, mientras sigue la tensión, alimentada por escaramuzas en la zona.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia y Estados Unidos la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa, mientras su ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, lleva a cabo contactos con sus homólogos estadounidense, Antony Blinken, y ruso, Serguéi Lavrov.

La opción de un encuentro al más alto nivel entre estadounidenses y rusos, sin embargo, no parece cercana.

“Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario los presidentes de Rusia y de EU pueden decidir en cualquier momento mantener contactos, ya sea por teléfono o físicamente. Será su decisión”, señaló hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Pero subrayó que en estos momentos no hay planes específicos para una posible cumbre, y por tanto es prematuro hablar de ello. “Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo al nivel ministerial” y, así, dio por hecho que esta semana se reunirán Lavrov y Blinken.

UE envía suministros a Ucrania

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea expresaron este lunes su apoyo a la diplomacia para resolver la crisis en Ucrania, incluso con una cumbre entre los líderes de Rusia y EU, pero subrayaron que tienen sanciones listas para Moscú si finalmente ataca a su vecino.

“Tantas herramientas diplomáticas como pudiéramos imaginar deberían ser movilizadas”, señaló el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en la que abordarán la crisis en Ucrania, también con su homólogo de ese país, Dmitri Kuleba.

“Corresponde a Rusia resolver esta crisis”, aseguró la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, quien pidió al Kremlin que “vuelva a la mesa de negociación”.

A este respecto, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov, consideró hoy que en estos momentos aún existen posibilidades para una solución político-diplomática a una guerra de envergadura, pese a la escalada de la tensión militar en el Donbás y la permanencia de soldados rusos en Bielorrusia.

En rueda de prensa el titular de Defensa reiteró que el mando de las Fuerzas Armadas no minimiza la amenaza de una ofensiva importante por parte de Rusia, pero actualmente no ve que existan todos los factores necesarios para ello.

Réznikov, además, negó señales de repliegue militar por parte de Rusia, al tiempo que estimó en casi 150,000 los soldados rusos en su frontera, entre tropas de tierra, mar y aire.

Las tropas rusas solo regresarán cuando exista una necesidad objetiva para ello, y dependerá en gran medida de las acciones de Occidente, afirmó hoy el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, Víktor Gulévich, quien recalcó que la decisión la tomarán Minsk y Moscú cuando proceda.

Proyectil ucraniano habría impactado puesto fronterizo, acusa Rusia

Rusia denunció hoy que un proyectil lanzado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada fronterizo, algo que el Gobierno de Kiev negó tajantemente.

Según dijo a la agencia rusa Interfax el Servicio Federal de Seguridad (FSB), este lunes “un proyectil no identificado disparado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada de la Guardia Fronteriza en la región de Rostov, a unos 150 metros de la frontera ruso-ucraniana”.

No hubo víctimas, los zapadores están trabajando en el lugar, dijo el servicio de seguridad.

El Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza de Ucrania negó inmediatamente estas acusaciones.

“La declaración rusa sobre el bombardeo del puesto de los guardias fronterizos rusos es una provocación”, indicó en un comunicado.

“Cabe señalar que la región de Rostov limita con el territorio de Ucrania controlado por el Gobierno ucraniano, así como con una parte no controlada del territorio de Ucrania, con una longitud superior de 400 kilómetros”, señaló.

Johnson y Macron subrayan necesidad de que Putin retire militares

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, hablaron anoche por teléfono y coincidieron en la necesidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, retire a sus militares de su frontera con Ucrania.

Así lo señala un comunicado de la residencia oficial del 10 de Downing Street, en el que se indica que los dos mandatarios también estuvieron de acuerdo en que esta semana será “crucial” para la diplomacia y acordaron mantener el contacto.

Además, el primer ministro consideró que el compromiso de Putin con Macron, por el que el presidente ruso aceptó en principio reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para una cumbre sobre la seguridad europea, es una señal de que parece dispuesto a encontrar una solución diplomática.

“El primer ministro puntualizó que la voz de Ucrania debe ser central en cualquier discusión”, agrega la nota, en la que se indica que Johnson y Macron conversaron sobre los esfuerzos diplomáticos.

Rusia tiene lista de ucranianos para matarlos, según EU

El gobierno de Estados Unidos dispone de “información creíble” que asegura que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ciudadanos ucranianos para matarlos o enviados a campos de detención después de un ataque, invasión y ocupación del país por parte de Moscú.

Esta información ha sido enviada por Washington a la jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, según publica este lunes el diario The New York Times, que dice disponer de una copia del documento.

La carta dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, también indica que las fuerzas rusas planean cometer violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas o secuestros de civiles.

Los objetivos probables serían personas que se oponen a las acciones rusas, entre ellas disidentes de Rusia y Bielorrusia que viven en Ucrania, periodistas, activistas anticorrupción y miembros de minorías étnicas y religiosas y de la comunidad LGTB, según el diario.

“También tenemos información creíble de que las fuerzas rusas probablemente utilizarán medidas letales para dispersar las protestas pacíficas o contrarrestar los ejercicios pacíficos de resistencia que pudieran producirse por parte de las poblaciones civiles”, dice la carta, firmada por Bathsheba Nell Crocker, embajadora de Estados Unidos ante las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra.

El rotativo asegura que dispone de testimonios de tres funcionarios estadounidenses que han confirmado la autenticidad de la carta y su contenido.

Kiev dice que aún hay posibilidades para evitar una guerra

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov, consideró que en estos momentos aún existen posibilidades para una solución político-diplomática a una guerra de envergadura, pese a la escalada de la tensión militar en el Donbás y la permanencia de soldados rusos en Bielorrusia.

En rueda de prensa el titular de Defensa reiteró que el mando de las Fuerzas Armadas no minimiza la amenaza de una ofensiva importante por parte de Rusia, pero actualmente no ve que existan todos los factores necesarios para ello.

Según dijo, formar una agrupación de ataque lleva su tiempo.

“Cuando digo que no hay una agrupación de ataque, quiere decir que no existen todos los componentes que son necesarios (para una invasión). Esto no quiere decir que subestimamos la amenaza, la evaluamos con realismo”, señaló.

Indicó que, aunque la inteligencia ucraniana no confirma aún todas las señales de una ofensiva, no quiere decir que Rusia no pueda acometerla si el Kremlin así lo decide.

“Pueden hacerlo, pueden tener esos planes y los planes han sido escritos por ellos. Pero estoy convencido de que, a día de hoy, existen y siguen existiendo” maniobras para una solución político-diplomática a una guerra a gran escala, recalcó Réznikov.

También urgió a aquellos que se consideran a sí mismos expertos militares que no entren en pánico. Recordó que hubo ya varias fechas que predecían un ataque ruso que finalmente no se cumplieron.