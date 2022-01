Muere la icónica actriz y comediante Betty White a los 99 años

Excelsior

La icónica actriz y comediante estadunidense Betty White ha muerto a pocas semanas de cumplir 100 años; falleció en su casa la mañana de este viernes.

De acuerdo al sitio TMZ, Betty White falleció este viernes alrededor de las 9:30 am en su casa.

Quizá el papel más importante de White fue como Rose Nylund en “The Golden Girls”, que se emitió de 1985 a 1992. Sin embargo, participó en muchos otros grandes éxitos a lo largo de su vida.

A sus 99 años, Betty White tenía la carrera más larga para cualquier mujer en la televisión, donde se mantuvo activa por 8 décadas, comenzando en 1939.

Con 115 créditos como actriz, Betty tuvo papeles en producciones como “Life with Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man”, “That ’70s Show”, “Higglytown Heroes”, “Boston Legal”, “The Bold and the Beautiful”, “Pound Puppies”, “Hot in Cleveland”.

Ganó 5 premios Emmy, además de los Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e, incluso, un Grammy en 2012.

Fue nominada a varios Globos de Oro y también fue galardonada con varios premios a la trayectoria a través de distintas organizaciones.

Betty tenía 99 años y habría celebrado su cumpleaños número 100 el 17 de enero.