Il Volo llegará a México con su nuevo tour mundial a finales del 2022

Su homenaje al icónico Ennio Morricone ha sido un suceso global.

Por Mino D’Blanc.

El exitoso grupo de tenores Il Volo prepara para el entrante año 2022 un tour mundial que iniciará en el Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York el viernes 18 de marzo y con el que recorrerán los países más importantes del mundo, incluyendo México en donde estarán a finales del próximo año.

Integrado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble cierra este 2021 con uno de los álbumes internacionales de mayor calidad, que es “Il Volo Sings Morricone”, en el que rinden tributo al inmortal compositor Ennio Morricone a un año de su trascendencia a la eternidad.

Dicho álbum lo grabaron en los Forum Studios en la ciudad de Roma, Italia, que son los mismos estudios que fundó en el año 1969 el emblemático compositor, considerado el más grande de Italia, su país natal, en el siglo XX y donde solía grabar sus magníficas bandas sonoras.

Para que el álbum tuviera la esencia de Ennio Morricone, el trío grabó “Il Volo Sings Morricone” con la Roma Sinfonietta Orchestra, que es la misma orquesta con la que grababa el compositor, siendo la primera vez en la historia que un artista graba una producción discográfica de manera vocal con repertorio completo de obras de Morricone.

Hay que recordar que el 5 de noviembre Il Volo lanzó el álbum a nivel mundial en formato físico y digital, a la par que estrenó el tema “Your Love” (from “Once Upon a Time in the West”) en el Festival de San Remo. Ese mismo día se estrenó el video de la canción “The Ecstasy of Gold” que es tema de “El Bueno, El Malo y El Feo”, siendo la primera vez que este tema, concebido originalmente de manera instrumental, cuenta con una versión vocal con letra de Andrea Morricone, el hijo del icónico compositor.

También presentaron el concierto especial “Il Volo-Tribute To Ennio Morricone”, transmitido en vivo desde la Arena di Verona, el pasado mes de junio, logrando un récord de audiencia en horario estelar con un 25% de share y 4,702,000 espectadores. Aunado a esto, el evento recibió el Premio especial en la cuarta edición del “Filming Italy Best Movie Award”, dentro del marco de la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.