Jesús Guzmán el hombre detrás de la voz de El Chavo

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Todos lo hemos visto y escucha­do, reído a carcajadas con Jesús Guzmán, el hombre detrás de la voz oficial de El Chavo y El Cha­pulín Colorado, interpretándolo tanto en la serie animada, como en todas las demás apariciones que ha tenido el personaje. Incluso en esta plática nos reveló que el mismísimo Roberto Gómez Bolaños Ches­pirito quien dio el visto bueno para que él le diera voz al popular personaje para las nuevas generaciones, ahora en serie ani­mada de televisión.

Una anécdota que queda para la histo­ria y que me contó Jesús fue su encuentro con Chespirito, poco antes de que el falle­ciera. En aquella reunión que tuvieron en un restaurante de Insurgentes, en Ciudad de México, al terminar de comer se despi­dieron y Jesús acompañó al comediante a su camioneta, quien antes de despedir­se le dio un fuerte abrazo y le dijo “me voy muy contento sabiendo que mi voz queda en buenas manos”.

Jesús Guzmán ha hecho todo lo habi­do y por haber: fue escritor, actor y con­ductor de televisión para TV Azteca en El pelón de la noche, El Informal con Jesús Guz­mán y Un día en peregrino. Como guionis­ta, coescribioìel guión de las cintas La le­yenda de La Llorona (2011), La leyenda de las momias de Guanajuato (2013) y Don Gato y su pandilla, la película (2012). Ac­tualmente escribe los guiones para las peliìculas La verdadera historia de México y Un maya entre nosotros. Para teatro llevó a cabo la traduccioìn y adaptacioìn de los musicales de Broadway Los locos Addams (2015), Hello, Dolly! (2018) y Fish in the Dark de Larry David (2017) para Meìxico.

¿PORQUE SALIÓ DEL AIRE EL INFORMAL?

Hace algunos años escribió y condujo el programa El Informal Con Jesús Guzmán en Televisión Azteca, el cual fue un éxito y en esta charla no me quedé con las ga­nas de preguntar sobre qué pasó con su programa El Informal, un programa de comedia distinto a lo que se veía en la te­levisión mexicana y en un momento en que iniciaban las redes sociales (2006).

Este proyecto no solo tenía éxito, ade­más estaba haciendo algo nuevo y dife­rente en un país donde muchas cosas son refrito del refrito.

En exclusiva, me reveló que el progra­ma –debido al formato– llamó la aten­ción de la televisora del Ajusco, compe­tencia directa de Televisa, quien para no quedarse atrás puso en el mismo horario al Chavo del 8, que era una de sus cartas más fuertes para desbancarlo, pero ni así superaba el rating de El Informal, de he­cho fue hasta que metieron la serie grin­ga Malcolm, el de en medio cuando en tér­minos de audiencia ambos programas se emparejaron y evidentemente el progra­ma de Jesús Guzmán se vio afectado.

En esos años, TV Azteca no tenía la es­trategia de Televisa para saber qué ha­cer en caso de bajo rating o de este tipo de competencia, así que para desmarcar la emisión decidieron un día cambiarla de horario, de martes a las 21:00 horas y te­niendo un público bastante diverso a los jueves en el mismo horario, lo cual hizo que perdiera el público que ya había ge­nerado y de repente el proyecto ya no fue impulsado, concluyendo tras año y me­dio al aire.

Jesús comenta que en TV Azteca no les agradaba mucho la idea de que al­guien llegara con el proyecto bajo el bra­zo y como él lo escribía, actuaba y condu­cía, pues eso fue en gran parte la clave pa­ra que me hicieran a un lado.

En YouTube protagoniza En la Luna con Jesús Guzmán, programa de corte late night, con más de 150 entrevistas a ce­lebridades como Conan O’Brien, Euge­nio Derbez, Adal Ramones y Omar Cha­parro. Es buenísimo, porque aquí rompe esa dinámica donde el artista va al set de televisión, pues es él quien va a donde los artistas están y allí hace la entrevista, lo cual le da un toque totalmente distinto.

Durante la pandemia de COVID-19 fue el primero en hacer stand up por streaming y venderlo; continúa haciendo proyectos, uno de ellos con Albertano, del cual próxi­mamente tendremos noticias, a la par el show Incómodo social, que se presenta los jueves, a las 21:00 horas, en el Alboa, de Artz Pedregal, en Ciudad de México. Los boletos ya se encuentran a la venta a tra­vés de Arema Ticket un concepto al estilo greatest hits, donde nos presenta lo mejor de lo mejor que tiene para hacer reír a la gente y lo que hemos visto de él en radio, televisión y actuación, entre muchísimas otras novedades ¡No se lo pueden perder!

La columna de esta semana ha termi­nado, pueden ir en paz.

¡Escúchenme! de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 horas en La Farándu­la con Ray Zubiri, en el 96.1 FM www.arroba.fm/puebla/ Y escríbanme: www.rayzubiri.com