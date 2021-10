Avalan regidores de Puebla capital convocatoria para elegir al director del Instituto de la Juventud

María Arévalo

Los regidores avalaron por unanimidad que se emita la convocatoria para elegir al nuevo director del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

En el uso de la palabra, el regidor Ricardo Grau de la Rosa destacó que anteriores administraciones utilizaban a los jóvenes para ocupar espacios y ganar votos.

“La juventud está cansada de ser ignorada utilizada, menospreciada, pues tradicionalmente no me dejaran mentir, solo se usan a los jóvenes en los gobiernos para quedar bien, verse incluyentes y obtener votos, pero hoy que es momento de corregir el rumbo de la ciudad no tiene que ver con esto, pongo a consideración la convocatoria para elegir a la mujer u hombre”.

Cabildo avala convenio con el gobierno del estado para regularizar predios

En sesión ordinaria de cabildo, se aprobó el convenio de colaboración con el gobierno del estado para la regularización de los predios rústicos, urbanos y suburbanos en la ciudad, con el propósito que los ciudadanos cuenten con los servicios básicos.

Además de que se instruye a la secretaría del ayuntamiento para que a través de la dirección de bienes patrimoniales, se lleve a cabo la instalación de la ventanilla única para este tema.

En su intervención, la regidora María Dolores Cervantes Moctezuma, explicó que muchas personas están en una situación de indefensión porque no tienen como acreditar su propiedad, por ello el convenio marco se va firma con el gobierno del estado para que la sociedad y el ayuntamiento cuenten con certeza legal y se puedan otorgar los servicios públicos.