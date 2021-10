Genoveva Huerta y Augusta Valentina…dos mujeres un camino

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Cosas veredes: La elección más peleada e interesante del 2021 no fueron las de la presidencia municipal de Puebla ni rectoría de la BUAP, porque tanto Eduardo Rivera como Lilia Cedillo arrasaron a sus adversarios.

En consecuencia, la disputa política de mayor sabor, calor y la más cerrada tiende a ser la de Genoveva Huerta Villegas y Augusta Valentina Díaz de Rivera por la presidencia estatal del PAN:Inicia la carrera por la dirigencia estatal del PAN Puebla

Ahí sí hay tiro, debido a que cualquiera de las dos puede ganar, además de que ellas y sus respectivos grupos se traen muchas ganas de cobrar facturas, viejas afrentas y de quedarse con el control del blanquiazul para las elecciones concurrentes del 2024. Eso es lo que están en juego

Si Genoveva gana, dará un paso al frente en la lucha por la candidatura a la gubernatura y/o alcaldía de Puebla; pero, si la vence Augusta Valentina, Eduardo Rivera irá en caballo de hacienda con la alianza PAN, PRI, PRD y, quizás, hasta Morena: Que no haya panistas de primera ni de segunda, señaló Augusta Valentina al registrarse para buscar la dirigencia estatal del partido

A VOTO ABIERTO PERO PULVERIZADO EN TODOS SENTIDOS

Una forma rápida, pero bastante imprecisa de conceptualizar esta contienda es decir que se trata de ex morenovallistas (Genoveva Huerta) contra yunquistas (Augusta Valentina Díaz). Pero no, no es tan fácil, porque en el PAN ha habido un reacomodo y lo cierto es que van morenovallistas y yunquitos en ambos bandos.

Por ejemplo: la dupla Augusta Valentina –Eduardo Rivera tiene como fuerte respaldo a dos de los más notorios ex colaboradores de Moreno Valle, como Michel Chaín, Mario Riestra y en la lista habría que sumar a Jesús Zaldívar. Por su lado, Genoveva Huerta lleva a Jorge Aguilar Chedraui, Sandra Izcoa, Jesús Giles, etc.

El 17 de noviembre un total de 19 mil afiliados al PAN podrá acudir a las urnas, después de más de un mes de campaña y con solamente dos candidatas. Los padrones más numerosos son Puebla capital (alrededor de 4 mil 500 miembros), Tehuacán (900), San Andrés Cholula (800), San Pedro Cholula (500), Cuautlancingo (200), aunque solamente se pondrán casillas donde haya un mínimo de 30 simpatizantes registrados:Que no haya panistas de primera ni de segunda, señaló Augusta Valentina al registrarse para buscar la dirigencia estatal del partido

Augusta Valentina puede ganar, tiene el respaldo no solamente del Yunque, sino de dos de los presidentes municipales panistas que –en teoría –controlan dos de las ciudades con más militantes, Puebla y San Andrés Cholula, además de que en el mismo grupo político está el dirigente del partido en la Angelópolis, Jesús Zaldívar: Video desde Puebla: Ediles electos de Puebla y San Andrés Cholula apoyan a Augusta Valentina para la dirigencia estatal del PAN

LOS “HERIDOS” DE GENOVEVA, EDUARDO RIVERA, MUNDO TLATEHUI, JORGE AGUILAR, ETC

Pero en San Andrés Cholula el edil Mundo Tlatehui –supuestamente- ya no tiene el respaldo del dirigente del partido, Óscar Huanetl, porque no le habría cumplido lo pactado. Además, Pablo Rodríguez Regordosa, Eduardo Alcántara, Jorge Aguilar Chedraui y Oswaldo Jiménez apoyan a Genoveva Huerta y algo le habrán de arrebatar a Eduardo Rivera y Jesús Zaldívar: Con voluntad y liderazgo construiremos un partido fuerte y ganador en la mixteca poblana para el 2024: Genoveva Huerta

Otro factor contra Augusta Valentina podría ser, precisamente, su proximidad con Eduardo Rivera Pérez, debido a que no le suma a su causa la posibilidad real de que se convierta en una “Juanita Azul”, que deje que Marcos Castro sea el verdadero dirigente del partido y ella un mero adorno estatutario.

Genoveva Huerta puede reelegirse, pero la contienda no será un día de campo. Como presidenta del partido ha dejado un sinnúmero de lesionados, además de que su morenovallismo y personajes como Jorge Aguilar Chedraui y Jesús Giles no tienen ascendencia real dentro del partido, aunque –al menos en teoría – ella y su grupo controlan no solamente el partido, sino también la comisión electoral interna: Genoveva Huerta mantendría el control en la elección de la próxima dirigencia estatal del PAN

Así que, como puede verse, los comicios por la dirigencia del PAN Puebla pintan para ser una buena pelea…como muchos de los pleitos en el albiazul. Al final de cuentas, no solamente están en juego las prerrogativas anuales del partido, sino las candidaturas del 2024.

FRANCISCO FRAILE GARCÍA Y RAFAEL MICALCO, EN EL LIMBO

En su momento, ambos jugaron papeles de trascendencia al interior del blanquiazul, como diputados, dirigentes o, cuando menos, personajes activos dentro de la vida política del PAN y Puebla.

Pero hoy tanto Francisco Fraile García como Rafael Micalco Méndez andan olvidados, en el limbo, aunque el segundo sea diputado local. Fraile García ha externado su abierto respaldo a Augusta Valentina Díaz de Rivera y no podía hacer nada diferente, luego de que Genoveva Huerta le arrebatara la secretaría general del PAN estatal a la mala, sin siquiera avisarle para poner a uno de sus incondicionales, Jesús Giles:Luego de fungir como secretario general en la gestión de Genoveva Huerta, Paco Fraile apoya a Augusta Valentina para que la reemplace al frente del PAN Puebla

El problema no fue tanto que Genoveva Huerta le haya quitado el cargo al “pastor”, sino que –dicen las malas lenguas azules- no tuvo la delicadeza de informárselo o pedirle que se lo cediera: Los morenovallistas Jesús Giles, Franco Rodríguez y Sandra Izcoa reviven con cargos en la dirigencia estatal del PAN

Rafael Micalco es diputado local, pero buscó la coordinación parlamentaria y no la obtuvo. También amagó con ir tras la dirección del partido y nadie lo invitó siquiera como secretario general, a pesar de que durante mucho tiempo fue incondicional de Eduardo Rivera Pérez y, después, obtuvo el cobijo de Genoveva Huerta: Levanta la mano Rafael Micalco para la dirigencia estatal del PAN en Puebla

Hoy Micalco Méndez no es del grupo del alcalde de Puebla, pero tampoco del de la diputada federal. Al parecer, se acercó a ambos y, después de un infructuoso cachondeo político y bígamo, tanto las huestes de Genoveva Huerta como las de Augusta Valentina decidieron no confiar en él y dejarlo en el vacío.