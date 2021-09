Michael Bublé lanza “Super Deluxe Limited Edition Box Set” de “Christmas”

En celebración de los 10 años que el artista lanzó su mundialmente exitoso álbum navideño.

Por Mino D’Blanc

“Christmas”, el álbum navideño de Michael Bublé cumple 10 años y para celebrarlo, el reconocido artista lanzará un paquete actualizado de música y sorpresas navideñas que estarán incluidas en un nuevo Super Deluxe Limited Edition Box Set, mismo que estará disponible a partir del viernes 19 de noviembre del presente año.

La caja incluirá un CD extra de 7 canciones seleccionadas personalmente por el artista y don dos canciones recientemente grabadas y que son la co-compuesta por Bublé titulada “The Christmas Sweater” y una nueva versión de estudio de “Let It Snow!” que fue grabadada en los icónicos Abbey Road Studios en la ciudad de Londres, Inglaterra, con la BBC Big Band Orchestra. Otras de las canciones extras que incluye el CD son “The More You Give (The More You’ll Have)” y el dueto con Rod Stewart “Winter Wonderland”.

Los elementos adicionales en el box set junto con el CD original incluyen: 1.- Libro de tapa dura de 48 páginas que incluye una nueva carta personal del artista a sus fans. 2.- Litografía de 12 x 12 numerada individualmente. 3.- Una versión exclusiva en vinilo verde del álbum original. 4.- DVD: The Marking of Christmas”: una recopilación completa de momentos especiales filmados entre bastidores y en el estudio durante la grabación del álbum con frecuentes comentarios de Bublé. 5.- Único y exclusivo adorno navideño, además de 6 hojas de papel de regalo y 6 tarjetas navideñas.

Cabe mencionar que “Christmas” de Michael Bublé ha vendido 16 millones de álbumes en estos 10 años; ha tenido 4 billones de streams que es equivalente a 60 millones de álbumes