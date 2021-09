Colectivo Opción Ciudadana organiza el Foro “Qué Queremos para Mañana? Civilización Perpandemia

Hipólito Contreras

El colectivo Opción Ciudadana, grupo apartidista y con pluralidad de pensamiento, organiza el foro “Que Queremos para Mañana Civilización Perpandemia que se realizará el 5 de octubre en la Normal superior federalizada del estado de Puebla ubicada en Cuautlancingo, el objetivo es discutir de qué manera vamos a enfrentar, tratar de resolver y salvar todas las consecuencias graves que hemos tenido.

Carlos Meza Gutiérrez y Guillermo Medina Álvarez, coordinadores del colectivo, informaron que están convocando a un diálogo social para que la sociedad participe de manera virtual, mandamos una liga para que se conecten a través de la plataforma cisco webex, ya hay cerca de 300 ciudadanos inscritos.

Pensamos que la pandemia no se va a acabar, comentaron, no vamos a entrar a una etapa postpandemia, va a durar si no es que vino para quedarse, el foro está formado por tres mesas de trabajo. Cómo, dónde y con quién queremos vivir, está muy enfocado hacia el futuro, pensamos que quien no sea dueño de su futuro deja que otro se lo imponga, queremos hacer actividades, acciones en las posibilidades que tenemos para las futuras generaciones, no queremos que padezcan las problemáticas que estamos viviendo por la pandemia, desde ahora podemos hacer algo para que a futuro se empiecen a solucionar muchas de las consecuencias y crisis y la problemática que se ha presentado.

Habrá una conferencia magistral impartida por la doctora Roxana Schiafine Aponte, tiene una gran trayectoria es docente con doctorado, ha escrito libros, su conferencia se llama “Prospectiva y Planeación Democrática para una Convivencia Armónica del bien ser y del bienestar humano”, después viene la sesión simultanea de trabajo de las tres mesas.

La idea final del foro es que todas las inquietudes, ideas y propuestas de los ciudadanos, las conclusiones se van a presentar al congreso del estado y de la unión, al poder ejecutivo y a todos los tomadores de decisiones para que ellos puedan agendar estas recomendaciones, tendrán el sentir popular para que puedan actuar en consecuencia, nosotros vamos a dar un seguimiento y exigiendo que se cumplan estas recomendaciones.