Por Mino D’Blanc

“Brindo” es el nuevo sencillo de Mario Bautista, que compuso durante la cuarentena y en donde quiso trasladar todo lo que sentía y muchas de las cosas que ha atravesado últimamente y buscarle el lado positivo a cualquier prueba u obstáculo que ha vivido y en donde seguramente muchos podrán sentirse identificados.

En este tema el artista mexicano quiso invitar a los demás a que, como su nombre lo dice, brinden por esas heridas que nos han hecho en el pasado pero de las cuales hemos aprendido.

Por aquellos que han apostado el todo por el todo por sus sueños y los han visto volverse realidad, por los que tienen la valentía de levantarse de una derrota y el coraje de lanzarse de nueva cuenta al ruedo.

Por or los que ya no están pero no por eso dejamos de celebrar su vida y sobre todo, por los verdaderos amigos y la familia, sea la de sangre o la que uno forma en el camino y que no nos sueltan la mano aun cuando la tormenta nos quiere destruir y en donde, si eres afortunado, tendrás un montón de ambos en quienes apoyarte y te darás cuenta que lo demás en la vida carece de sentido si no los tienes a ellos.

El video “Brindo” fue dirigido por Antonio Roma y producido por Carolina Arcohi, quienes entendiendo de la mejor manera lo que Mario Bautista quería expresar a través de la música, se inspiraron en una celebración mexicana tan representativa como lo es el Día de Muertos.

A la par del lanzamiento, el cantautor sigue trabajando en lo que es su tercer disco de estudio.