Por Mino D’Blanc

“Love Under Pressure” es el nuevo sencillo de James Blunt y es una de las cuatro canciones extraídas de su próximo álbum de grandes éxitos “The Stars Beneath My Feet (2004-2021)”, que estará disponible a partir del viernes 19 de noviembre.

Escrito con Jack Savoretti y producido por el dúo de compositores angelinos Aftherhrs (One Direction, Marron 5), “Love Under Pressure” es James Blunt en su máxima expresión, comenzando con un contagioso piano, una poderosa interpretación vocal y un ritmo hipnótico que se adapta a cualquier pista de baile.

James comentó: “a principios de este año, durante el confinamiento, tuve la suerte de tener una sesión de composición de Zoom con el talentoso Jack Savoretti. Nunca habíamos trabajado juntos, pero nuestros managers pensaron que sería una buena idea reunirnos para componer algo. Estoy muy contento de haberlo hecho, Jack no solo es un gran tipo, sino además hemos escrito un sencillo de lo más interesante”.

Con una serie de exitosos sencillos, “The Stars Beneath my Feet Feet (2004-2021)” incluirá cuatro nuevos temas que son “Love Under Pressure”, “Unstoppable”, “Adrenaline” y “I Came For Love”, así como cuatro exclusivas presentaciones en vivo en todo el mundo, incluido el Festival Glastonbury. También incluye temas de “Once Upon A Mind”, su último álbum que obtuvo certificación de oro, como “Cold” y la desgarradora balada para su padre titulada “Monster”.

James también ha anunciado recientemente una gira de nueve fechas en el Reino Unido para el 2022, en la que celebrará con canciones que abarcan 17 años de carrera que ha generado más de 23 millones de ventas de álbumes, un gran éxito mundial con ‘You’re Beautiful’, dos Brit Awards y dos Premios Ivor Novello, además de recibir cinco nominaciones a los Premios Grammy.

Su clásico álbum debut “Back To Bedlam” (2004), fue nombrado recientemente como uno de los diez álbumes más vendidos de esa década y con “Once Upon A Mind”, James Blunt reforzó su reputación de componer canciones honestas y emotivas con las que la gente puede identificarse fácilmente. El álbum marcó un regreso a lo que mejor sabe hacer James Blunt: escribir canciones clásicas que tocan tanto el corazón como la cabeza. Otro lado de James, su ingenio y encanto, se ha mostrado últimamente a través de su siempre interesante cuenta de Twitter.