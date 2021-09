La despreocupada Rosa Icela Rodríguez: El cero a la izquierda que tiene a los poblanos sin vacunar

Debate

Por Roberto Desachy Severino

¿Desde finales de octubre pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Rosa Icela Rodríguez como secretaría de Seguridad Pública, disminuyeron la inseguridad, la cantidad de homicidios dolosos o fue atrapado algún miembro importante de la delincuencia organizada?.

No, en lo absoluto, porque desde un principio se sabía que no es una conocedora del tema de seguridad pública, además de que – hay que decirlo- disminuir la violencia y combatir la delincuencia organizada no parecen ser prioridades en la actual administración federal: Elecciones 2021: Ante la ola de violencia, ¿a quién demonios le importa el resultado?

Un simple vistazo a la cuenta de twitter de Rosa Icela Rodríguez basta para ratificar la ausencia de resultados en materia de combate a la delincuencia, porque está mucho más ocupada en ponderar y retuitear los mensajes de su jefe que en hablar de seguridad, destacar las acciones de su dependencia –quizás ella misma admita que tiene poco o nada qué resaltar- o involucrarse en los múltiples problemas que padecen estados, municipios y ciudadanos de todo el país: Imparable violencia homicida: México tiene una tasa de 76.25 asesinatos dolosos por cada cien mil personas

Entonces, si a la despreocupada secretaria de Seguridad Pública federal la dejan sin cuidado las 7 o más decenas de homicidios dolosos que a diario desangran al país, ¿por qué tendría que preocuparle el dejar a millones de poblanos sin vacunación, pese a ser la responsable del gobierno federal de este proceso en Puebla?: Puebla se mantiene como el estado con mayor atraso en vacunación: Salud federal

POBLANOS SIN SUERTE: NOS ENCOMENDARON CON LA MÁS INEPTA

Lamentablemente para los poblanos, AMLO nombró a su titular de Seguridad Pública como responsable de la Brigada Correcaminos, encargada de la vacunación en el estado. Así que Rosa Icela Rodríguez es el cero a la izquierda que ha dejado a millones de personas sin vacunar, a pesar de que Puebla es una de las entidades con más contagios y defunciones por Covid: Parte de Guerra nacional martes 7: México registra 263 mil 470 muertes por covid-19

El titular del ejecutivo estatal, Miguel Barbosa Huerta, se ha cansado de pedir sueros un día y otro también, además de ponderar la necesidad de que gente sea responsable y se inocule. Pero su mensaje encuentra oídos sordos dentro del gobierno federal, sin que haya justificación alguna para este maltrato institucional que daña la salud de millones de personas: Vayan a vacunarse, pidió el gobernador Miguel Barbosa a habitantes de Puebla capital

Incluso, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Puebla fue uno de los estados que más empujó el regreso a clases presenciales y que logró mejores resultados en este proceso, como lo resaltaron el propio gobernador y su secretario de Educación Pública: Video desde Puebla: Miguel Barbosa calificó de positivo el regreso clases y Melitón Lozano negó casos covid en escuelas

Pero, a pesar de todo, alguien dentro de la administración amlista se empeña en maltratar a los poblanos al dejar a muchos en total indefensión ante el Covid. ¿Cuántas vidas se habrían salvado en la entidad si solamente se llevara el promedio nacional de vacunación?, ¿cuántas de las muertes diarias por Coronavirus pudieron evitarse en Puebla, pero en lugar de ello quedaron en las mochilas de una gris burócrata de la Ciudad de México?.

PRESIDENTE SIN GABINETE

Y no, el problema para el país no es solamente que la secretaria de Seguridad Pública federal esté más ocupada en quedar bien con su jefe que en atrapar criminales o dotar de vacunas a los poblanos, pese a que el propio presidente le haya encargado esa labor, porque casi todo el gabinete se caracteriza por lo mismo: La falta de resultados en el ejercicio público.

Así, la secretaría federal de Bienestar se tarda semanas en hacer un censo de los damnificados por el huracán Grace en Puebla y, finalmente, la dependencia que encabeza Javier May decide mandar la fabulosa cantidad de ¡8 mil despensas! …que de poco servirán para las decenas de miles de damnificados que perdieron viviendas, cosechas, familiares, etc en los más de 50 municipios afectados por dicho fenómeno:Video desde Puebla: Tres muertos y más de 50 municipios afectados, saldo preliminar de Grace en el estado, informó el gobernador Barbosa

Lo mismo se puede decir de Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía, quien en lugar de anunciar nuevas la llegada de nuevas inversiones y/o la generación de empleos, o algún programa de apoyo a las micros y pequeñas empresas, utiliza su cuenta de twitter, para destacar el segundo aniversario luctuoso del pintor Francisco Toledo, apoyar las prácticas de buena movilidad de Sedatu o sumarse a los bomberos de Nuevo León cuando agradecen la donación de un vehículo.

¿Alguien ha visto al DIF nacional movilizarse o implementar algunas medidas para respaldar a un estado, municipio o sector social afectado por la pandemia, inseguridad, huracán Grace o el desempleo?. Yo tampoco: Solicitará Puebla a la Federación declaratorias de emergencia y desastre en municipios afectados por “Grace”

Con la excepción de Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma y, quizás alguno más, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador es un presidente solo, sin gabinete.