El gobierno puede y debe controlar precios

Mundo Rural

Hipólito Contreras

El hecho de que el nuevo gobierno de Morena siga simpatizando y aplicando el modelo económico de libre mercado, igual que los gobiernos del PRI y el PAN, no quiere decir que no pueda controlar precios de productos y servicios básicos y de esta forma proteger la economía de la mayoría de la población.

Un gobierno que se denomina de la cuarta transformación debe tomar medidas en todo, no tiene la varita mágica para resolver todos los problemas, pero sí la capacidad y facultades para hacer cosas buenas para generar desarrollo y el mayor bienestar en la población que menos tiene.

Lo que no debe hacer el gobierno es dejar las manos libres a los empresarios para que vendan los productos y servicios a los precios que quieran, porque se despachan con la cuchara grande, el gobierno debe poner topes, precios máximos a todo, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios al invertir tienen derecho a ganancias, pero justas, no excesivas, nadie debe hacerse millonario con lo que vende y ofrece, todos tienen derecho a lo justo, no a hacer grandes negocios a costa de la población.

Aquí entra el gobierno, un buen gobierno, por un lado, apoya todo, salud, educación, campo, a los jóvenes, los emprendedores, productores, deportistas, artesanos, etc., mejora la atención desde las instituciones, y por otro, aplica un control de precios de productos y servicios para evitar que se disparen.

También el gobierno debe revisar la política de salarios en todos los niveles y lograr que por lo menos un ochenta por ciento de la población gane lo necesario para vivir dignamente, debe haber proporción entre los salarios y precios, no debe haber una brecha entre los dos.

Si hoy el promedio de ingreso diario por familia es de 400 pesos, lo que en realidad está sucediendo, incluso un alto porcentaje de la población vive con menos, ese ingreso debe alcanzar para cubrir todas las necesidades, alimentación, salud, transporte, ropa, calzado, luz, gas, pago de servicios, esparcimiento, etc.

Lo que está sucediendo es que una familia obtiene en promedio 400 pesos diarios, pero a precios actuales necesita mil pesos como mínimo para adquirir lo necesario, la familia entra en crisis, en serios problemas, en pobreza extrema.

El gobierno debe mejorar salarios y controlar los precios, el resultado será un mejor nivel de vida a la población, la gente vivirá mejor, como consecuencia la delincuencia bajará en forma muy importante, en una familia en la que hay estabilidad económica, tiene mayor seguridad, menos afectación por el delito.

Si el actual gobierno avanza en este sentido, siempre a favor de los ciudadanos, se le calificará como un gran gobierno, mismo que será ratificado en la siguiente elección.