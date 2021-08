‘Ahora podré dormir’, dice tras dos oros y un bronce

Excelsior-Adrenalina

TOKIO, Japón.

La atleta holandesa Sifan Hassan se coronó como la reina del fondo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ganar los 10 mil metros, después de haberse llevado ya los 5 mil metros en el inicio de la semana.

Hassan selló su victoria con un espectacular acelerón desde la entrada de la recta final, para terminar en 29 minutos, 55 segundos y 32 centésimas. Superó en el podio a la bareiní Kalkidan Gezahegne (29:56.18), plata, y a la plusmarquista mundial etíope Letesenbet Gidey (30:01.72), que fue bronce.

“Estoy tan feliz que he gritado durante la ceremonia de medallas. Es ahora cuando me doy cuenta de lo conseguido, ahora que los Juegos terminan”, explicó Hassan.

Me siento muy agradecida. No creo que lo hubiera podido hacer mejor. Durante la ceremonia de medallas lo que me repetía en mi cabeza era que ya está, se acabó, ahora podré dormir“, sonrió.