Alejandra Procuna platica sobre su participación en “La Mentira” en “Esta Historia me Suena Vol. 4”

-Personifica a Lucía, en la trama que toma el nombre del éxito de Luis Miguel.

Por Mino D’Blanc

La reconocida actriz Alejandra Procuna interpreta a Lucía en el capítulo de este martes 3 de agosto de “Esta Historia me Suena Vol. 4” y que lleva por título “La Mentira”, basándose en la canción éxito en voz de Luis Miguel.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Tú ya eres parte del elenco de “Esta Historia me Suena Vol. 4”.

AP: Sí, tiene muy buen rating y la verdad que es padrísimo el concepto que se basen las historias en las canciones. Hoy sale el capítulo en el que participo y es de la canción “La Mentira” de Luis Miguel, que es una belleza y yo creo que el programa va a gustar mucho.

Es una historia muy profunda como la vida misma; a veces nos va muy bien y parece que todo es color de rosa y de pronto la vida no es así y hay circunstancias en las que tienes que decidir a dónde vas a caminar, hacia el bien, hacia la alegría, hacia el perdón, hacia el movimiento, hacia la pro actividad o si bien te vas a la amargura, tiras toalla y maldices a la vida de todo lo que te sucede. Es como esta dualidad que está muy bonito contarlo y el final y lo que dejas de mensaje está muy padre, muy bonito.

MD’B: Platícame cómo llegó esta historia a tu vida.

AP: Soy la mamá de la protagonista. En este capítulo lo que hago es apoyar a mi hija, apoyarla en sus sueños, apoyarla cuando su corazón está destrozado. También indicarle que hay límites aunque amemos al hombre que tenemos al lado, cuando ya se comienza a volver una situación tóxica o te empiezan a lastimar emocionalmente, hay que tomar medidas y ya dependerá de la pareja sin con las medidas y los límites que pones lo pueden lograr y pueden continuar.

Entonces en esto se desarrolla la historia y es muy padre cómo se va llevando; yo siempre apoyando a mi hija y apoyándola en sus sueños, pero sobretodo que debe cuidar su corazón, tiene que cuidar sus emociones y no importa el hombre al que ame, si las circunstancias cambian uno tiene también que cambiar. Aunque la vida también te da segundas oportunidades y eso hay que verlo hoy martes.

MD’B: ¿Por qué las actrices y actores de gran trayectoria como tú, tienen que apostar por hacer este tipo de programas unitarios?

AP: Habemos actores con trayectoria que también es importante que participemos en cualquier telenovela, película, programa u obra de teatro y también viene la gente nueva que es muy talentosa y debe de tener sus oportunidades y esos programas sirven mucho como un acaparador para que los productores vean nuevos talentos y también talentos que de repente no los podemos olvidar.

Además el concepto del programa a mí me encanta, la historia me encanta, trabajar con Genoveva Martínez, con Emmanuel Duprez, es increíble desde “Como dice el dicho” que he hecho varios programas con ellos y se trabaja divino. Emmanuel trabaja divino, te deja poner, te deja proponer, entonces es como muy relajado el ambiente; se trabaja muy bonito en esta producción.

MD’B: ¿Qué les dirías a las mamás o a los papás que no apoyan a sus hijos que están en circunstancias como la historia de este episodio de “Esta Historia me Suena”?

AP: Se dan este tipo de circunstancias y se da también el si ya te casaste hasta que la muerte los separe y a lo mejor el hombre golpea a la mujer.

No es el caso de este, pero sí llega a haber una presión psicológica por circunstancias fuera también de las manos de ellos dos como pareja que también aunque ames mucho a una persona tienes que poner tus límites y yo como persona y como actriz, les puedo decir a los papás y en especial a las mamás que apoyen a sus hijos, que apoyen a sus hijas, que si estamos presentes y logramos esa confianza sin un falso pudor, porque para que haya esa confianza debe haber una plática de amistad, podemos cuidar más a los hijos, podemos cuidar más nuestro entorno.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Esta Historia me Suena Volumen 4” y sobretodo el día de hoy que transmiten tu capítulo?

AP: Tienen que verlo de entrada porque es una hermosa producción, porque la canción de Luis Miguel es un sueño, es una belleza y todo lo que desarrolla esta canción y toda esta historia que tiene mucho que ver con la canción, cómo se va entrelazando es muy interesante como público saber hacia dónde va, en qué va a terminar, en qué va a acabar, te atrapa.

Esta cuarta temporada como las anteriores ha tenido una gran aceptación, está excelente en rating y está gustando mucho, entonces que no se pierdan este capítulo porque yo salgo, porque esta historia es preciosa y porque lo van a disfrutar muchísimo.

MD’B: ¿Qué otra cosa viene en tu carrera de aquí a fin de año?

AP: A mí futurear demasiado no me gusta, pero hoy por hoy estoy en telenovela, estoy trabajando por primera vez en la producción de Nacho Sada con un personaje muy, muy interesante de poca luz y de pocas convicciones, pero esos que dan carnita a las historias y que hacía mucho que no interpretaba y estoy contentísima de comenzar telenovela.