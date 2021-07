Seegene presenta una nueva prueba de detección de variantes del SARS-CoV-2 que puede detectar seis variantes del virus, incluidas Delta y Delta Plus

PRNewswire

Seegene lanza una nueva prueba de PCR multiplex capaz de detectar seis variantes del SARS-CoV-2, incluidas las variantes Delta y Delta Plus, obedeciendo a un reciente aumento en los casos globales de COVID-19.

El nuevo kit de detección de variantes con marcado CE-IVD permite diferenciar 10 variantes importantes de la COVID-19, incluidas alfa, beta, epsilon y delta, cuando se utiliza junto con el primer kit de detección de variantes de la compañía lanzado anteriormente en marzo.

Seegene Inc. (KQ 096530), la firma de biotecnología líder en Corea del Sur, anunció el lanzamiento de una nueva prueba diagnóstica de variantes del SARS-CoV-2 capaz de detectar variantes emergentes del virus, incluidas las Delta y Delta Plus, que se han convertido en la versión dominante del virus que circula por todo el mundo.

Seegene anunció el 30 de junio que ha recibido el marcado CE-IVD para su prueba “Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II”, una nueva línea de kits de detección de variantes de la compañía capaz de detectar mutaciones genéticas esenciales de variantes del SARS-CoV-2 como L452R, W152C, K417T y K417N. En una sola reacción, el kit diagnóstico de variantes identifica un total de seis variantes de la COVID-19 que se sabe que proceden de la India, como Delta, Delta Plus y Kappa, la Gamma de Brasi), Beta de Sudáfrica y Epsilon de California. Mientras el número de nuevas infecciones diarias va en aumento exponencial , se espera que el lanzamiento de la nueva prueba desempeñe un papel esencial en la vigilancia de la propagación de las variantes Delta y Delta Plus que han sido atribuidas a la mayor parte de las nuevas infecciones.

A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la variante Delta como “variante de preocupación”, ya que se espera que supere rápidamente a otras variantes. Además, la aparición de una nueva mutación en la proteína de espícula de la variante Delta, conocida como K417N, ha despertado alarma a nivel mundial ya que se sabe que es más contagiosa que la Delta y exhibe resistencia a la vacuna. Estas variantes supercontagiosas se han convertido recientemente en una amenaza mundial. En países como el Reino Unido e Indonesia, la Delta es la cepa dominante, y representa alrededor del 90 % de los nuevos casos. Además, en otros países como Estados Unidos, aunque la variante solo representó alrededor del 20 % de las infecciones, el número parece duplicarse cada dos semanas.

En tales circunstancias, la introducción de la prueba “Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II” está recibiendo mucha atención de todo el mundo, ya que puede detectar tanto la variante Delta como la Delta Plus, así como otras variantes importantes de la COVID-19. Seegene también indicó que ha desarrollado con éxito una prueba diagnóstica de uso exclusivo para investigación, la prueba “Allplex™ SARS-CoV-2/P681R”, para apuntar con precisión a las variantes Delta y Delta Plus. Según la compañía, el uso conjunto de las dos pruebas les permitirá a los investigadores distinguir con precisión las variantes Delta y Delta Plus de otras mutaciones genéticas.

Aunque muchos países están acelerando el proceso de vacunación, Gavi, la alianza global de vacunas, enfatiza la importancia de los controles de vigilancia, señalando que la variante Delta Plus se encontró durante los exámenes de rutina. Según Seegene, el uso combinado de sus dos pruebas, la “Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II” y la “Allplex SARS-CoV-2 Variants I”, puede detectar casi todas las variantes existentes de la COVID-19. Como las dos pruebas pueden detectar múltiples variantes en una sola toma, también agiliza el proceso de prueba convencional en el que se requiere una prueba secundaria para identificar nuevas variantes. En este contexto, se espera que el kit de detección de variantes de Seegene se convierta en un nuevo “estándar dorado”, ayudando a evitar que se produzcan nuevas pandemias.

“Un aumento en la transmisibilidad, un corto período de incubación y una posible reducción en la eficacia de la vacuna son las características de las variantes del Delta y Delta Plus”, afirmó Min-cheol Lee, director de Tecnología de Seegene. “Sé que actualmente hay mucha preocupación sobre las variantes Delta. Aunque los expertos y la OMS advierten ampliamente al público y a los gobiernos de mantenerse atentos, creo que nuestras dos últimas pruebas diagnósticas desempeñarán un papel fundamental en la det