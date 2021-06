No deberá haber reelección presidencial en el 2024, dirigente del PT

Hipólito Contreras

En México se debe defender el principio constitucional de Sufragio efectivo No Reelección, por lo que en la elección presidencial del 2024 no debe haber reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe cumplir lo que ya ha dicho que no busca reelegirse, afirmó Tomás Tenocelotl Rugerio, integrante del comité estatal del Partido del Trabajo.

Reconoció que la aceptación del presidente es buena en el país, el apoyo a las personas de la tercera edad ha sido uno de los logros importantes, este, dijo, es un programa que beneficia a millones de mexicanos que ahora reciben más apoyos económicos, está proyectado que en el 2024 recibirán seis mil pesos mensuales.

Destacó que, pese a que el presidente tiene una gran aceptación en el país y eso lo pudiera llevar a una reelección, la posición del PT es que se respete el principio constitucional de Sufragio Efectivo, no Reelección.

Hay diputados que se venden, cambian de bandera, venden su voto, hoy existe la posibilidad que lo hagan si se llegara a plantear una reforma constitucional para dar paso a la reelección presidencial, a lo que nos oponemos.