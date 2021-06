Ricardo Montaner platica sobre “Fe” su nuevo disco

El sábado 12 de junio ofrecerá con su familia el concierto virtual “Los Montaner Sólo una vez”

Por Mino D’Blanc

“Fe” es el nombre de la nueva producción discográfica de Ricardo Montaner, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Es un disco en el que el artista adora y alaba a Jesucristo. En él incluye a sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, a su esposa Marlene, a su yerno Camilo y amigos que participaron en la composición, colaboraciones y producción.

Su hijo Ricky y Camilo participaron en la composición de 5 temas cada uno. Muchos de los arreglos los realizó su compatriota Yamil Marrufo.

El primer sencillo lo lanzó el jueves 24 de diciembre de 2020. El video de dicha canción a la fecha tiene 154 millones de vistas en YouTube.

El reconocido a nivel mundial compositor y cantante venezolano, ofreció una conferencia virtual de medios desde la ciudad de Nueva York, en la que estuvieron conectados periodistas de varios países.

-Sobre el por qué del disco y a quién se lo dedica:

“Este es un álbum que yo le debía no solamente a Dios, sino también a tanta gente que durante los últimos 28 años me ha dicho “cuándo un álbum con contenido espiritual” y siento que se lo debía a un sinfín de gente que lo estaba esperando”, mencionó Montaner a lo que añadió: “me lo debía a mí también porque a lo largo de mi trayectoria no había hecho el espacio que merecía quien es el hacedor no solamente de mi carrera, sino de mí mismo, de todo lo que hago, lo que veo, lo que observo, lo que amo, de todo lo que siento. Entonces cómo era posible que yo le hiciera canciones de amor a los seres humanos y no le hiciera un álbum a quien creó a todos los seres humanos”.

También aseveró: “no hice este disco porque soy Mister Fe. Soy tan frágil como cualquier persona. Espero que las canciones sirvan de herramienta evangelizadora y permitan que la gente se acerque a Dios y reciba el mismo alivio que yo”.

-El proceso de composición:

“Fue totalmente diferente al que ha seguido en mis discos anteriores, ya que siempre acostumbro componer con una guitarra o con colaboradores. Estas canciones salieron espontáneamente. Una grabé la melodía en el teléfono mientras estaba parado en un semáforo”.

-El momento para realizarlo y lanzarlo:

El lanzamiento se dio en medio de su participación como coach en el programa “La Voz Argentina” que se graba en la ciudad de Buenos Aires. De ahí viajó a Estados Unidos.

“Sentí que era el momento, porque todos necesitamos un alivio en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en especial los que no se han acercado al Padre, a los que creían pero se alejaron por alguna circunstancia de la vida”, discernió.

-Los sencillos hasta hoy lanzados:

El segundo sencillo es “Dios así lo quiso”, que compuso con Juan Luis Guerra, quien también ha sido una voz muy referente dentro de la fe cristiana.

“Estrellas en el suelo” es el tercer sencillo. El video del mismo fue presentado a la par del lanzamiento del disco. Cabe mencionar que es la punta de lanza para una serie de videoclips que saldrán cada media hora como el componente audiovisual del proyecto.

-Los videos de los sencillos:

“Por primera vez en toda mi carrera los 11 tracks tienen visuales. Me da mucha alegría; no son videoclips propiamente dicho, pero se acercan mucho, paisajes extraordinarios. Van a encontrar cosas muy extrañas, en el sentido que ni siquiera aparezco yo en el video, pero quería brindarle a la gente la oportunidad que puede orar, meditar y acerarse al Señor”, aseguró Montaner.

Su esposa fue la que dirigió varios de los videos. “Todos tienen el sello de Marlen”, puntualizó.

-El concierto virtual que presentará con su familia:

Se llama “Los Montaner Sólo una vez”. Será el próximo sábado 12 de junio a las 20:00 horas (CDMX) y se transmitirá desde el bellísimo escenario del Anfiteatro de Los Altos de Chavón en República Dominicana. En tan majestuoso lugar, Montaner dio su primer concierto streaming.

Será el inicio de la serie sin guion, tipo reality show televisivo de la vida de la familia Montanter.

“Cantaremos algunas canciones de “Fe”, pero también los muchachos cantarán las suyas y nos intercambiaremos temas también. Me verán cantando alguna de Camilo, a Mau y Ricky cantando unas mías y así todo. Va a ser algo muy especial”.

Los accesos tienen un costo de 20 USD + 3 USD por cargo por servicio.