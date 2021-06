Presenta Clau Rivera campaña para poner un alto a la discriminación y la violencia

Staff/IMR

• “No más ataques a mujeres y hombres por su aspecto”

• Denostar acusaciones, argumento favorito de los violentadores ante violencia política de género

“La indiferencia mata, por eso queremos ponerle un alto entre todas y todos, para que tu hija en este país pueda ejercer sus derechos, pero sobre todo acompañándolas para que su desempeño no se menoscabe por su aspecto, aseguró Clau Rivera esta mañana durante la presentación de una campaña para poner un alto a los ataques que sufren hombres y mujeres por su aspecto.

“Hoy llegamos al final de las transmisiones, es parte de la conclusión de la campaña y queremos hacerla en paralelo con una que estaremos impulsando para señalar algunos aspectos que han sido importantes”, informó la abanderada por Morena-PT.

Señaló que la estrategia con la que salió a trabajar fue de propuestas y honesta, compartiendo más de 50 acciones en 5 ejes, posibles, reales y probadas.

Agregó que a pesar de que sus propuestas son viables y estratégicas, las voces de los adversarios, en complicidad con algunos medios de comunicación, intentaron denostarlas desviando la atención para anular la participación política de las mujeres.

Asimismo señaló que la violencia política de género tuvo un precedente, “podríamos señalar que, desde antes de arrancar la campaña, pero al inicio de ésta fue muy notoria”.

Ante esta declaración aseguró que existen evidencias claras que organismos nacionales e internacionales han podido verificar.

“La estridencia de los ataques y descalificaciones a mi persona, en el terreno mediático y digital no tiene precedentes en la historia reciente de Puebla”, agregó.

Clau Rivera comentó que los oponentes “tuvieron miedo porque no tuvimos miedo, porque hoy hemos demostrado a las generaciones futuras de mujeres libres y soberanas que vamos por el camino correcto”.

Concluyó diciendo que hoy “el argumento favorito de los violentadores es justo el de denostar las acusaciones de violencia política de género”.

“Dicen que sólo es una ‘cantaleta feminista’ ante la falta de propuestas”.

Durante esta transmisión la acompañaron Berenice Carrillo, Claudia Rivera, Lizeth Mejorada y Norma Pimentel, quienes forman parte de su planilla.

Estas propuestas, que forman parte de un proyecto de desarrollo integral y responden a la Puebla moderna de los últimos tiempos, pueden ser consultadas en la página www.claurivera.com