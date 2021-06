Siete candidatos, 7 Pueblas diferentes en 3 años: será

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Los poblanos de la capital estamos como la fanaticada cruzazulina: eufóricos. Y es que el equipo de futbol Cruz Azul, después de 23 años y 5 meses, alcanzó su noveno campeonato y acabó con la llamada “maldición cementera” que durante ese lapso siguió a “la máquina azul”. Y es que, al concluir el encuentro final contra la oncena lagunera de Santos, los fanáticos azules, incluyendo a los poblanos, se lanzaron a las calles para festejar el acontecimiento…

Pero para los poblanos de Puebla capital la euforia, su optimismo, es doble, pues minutos antes del encuentro en el Estadio Azteca de Ciudad de México, siete, siete personajes, durante 150 minutos ofrecieron acabar con los problemas que padecen los habitantes del municipio con sus 17 Juntas Auxiliares y en tres años ser una gran ciudad, pensé en Dinamarca como cierta persona.

Sí…siete aspirantes a ocupar la Presidencia Municipal acudieron a cierto encuentro que calificaron como debate en el que además de darse hasta con la cubeta se dieron tiempo para exponer acciones que al subir al sillón municipal transformarán a la Angelópolis en una gran urbe, sin olvidar a las olvidadas Juntas Auxiliares…

Primero las damas: Claudia Rivera Vivanco de la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena-PT, va por la reelección y Evelyn Hurtado Morales, de Nueva Alianza; acompañadas de los caballeros, no tanto a la hora de ofrecer sus proyectos, Eduardo Rivera Pérez de la coalición Va por Puebla del PAN-PRI-PRD-PSI-CXP; Edgar Yamil Yitani Ortega por Movimiento Ciudadano; Roberto Ruiz Esparza, del PVEM; Eduardo Rivera Santamaría, de Fuerza por México y Alfredo Victoria Moreno del PES, fueron los invitados del Instituto Estatal Electoral –IEE- a participar en este evento, tardío, a sólo 3 días de concluir las campañas y a horas de la final futbolística.

No intercambiaron argumentos. Hubo señalamientos –ya de todos conocidos- hacía los Rivera: Vivanco y Pérez, respectivamente, Y promesas, muchas promesas de los siete. De una Puebla nueva donde se acabará la corrupción, la inseguridad, el desempleo, una Puebla donde se ayudará a emprendedores con 25 y hasta 50 mil pesos con créditos a la palabra, una mejor y más preparada policía, mejorar servicios públicos o sea, más de lo mismo que se da cada elección. Dos horas y media de que se sacaron trapitos al sol, donde los empresarios y miembros de la sociedad se lanzaron al ruedo en busca de alcanzar la presidencia municipal, porque no quieren que sigan gobernando los políticos, los políticos de siempre…ellos quieren mucho a Puebla y los poblanos…vaya…vaya…Total…nada…solo un dizque debate más…una “cruzazulada” y no queremos seguir esperando más años, es la hora de la ciudadanía para alcanzar el futuro que añora…para los poblanos que tenemos el resto de la semana para reflexionar y al llegar a las urnas el próximo domingo ya tengamos bien definido a cual de los 7 personajes daremos la responsabilidad de gobernar el municipio…Pero las campañas aún tienen dos días para concluir. Y se desarrollan como empezaron: con problemas internos de los partidos políticos y externos de los candidatos que enfrentan hechos violentos…

No obstante lo anterior el Instituto Nacional Electoral –INE- trabaja para que la Jornada Electoral del próximo 6 de Junio se lleve a cabo con tranquilidad. Recientemente el Presidente del Consejo Local del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, solicitó los apoyos necesarios a las autoridades estatales, municipales; agencias del ministerio público; juzgados federales, estatales y municipales; notarías públicas y fuerzas de seguridad pública; para que proporcionen al Instituto Nacional Electoral los apoyos necesarios de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la Jornada Electoral Esto incluye a los cuerpos de Seguridad Pública de la Federación, de los Estados y de los Municipios, o en su caso las fuerzas armadas que deben prestar el auxilio que les requieran los Órganos del Instituto Nacional Electoral y los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los Juzgados de Distrito, los de los Estados y los Municipios, así como las Agencias del Ministerio Público permanecerán abiertas el día de la Elección, al igual que las Notarías Públicas en ejercicio para dar fe de hechos o certificar documentos relacionados con la elección. También el INE comenzó la entrega de 7860 paquetes electorales a las y los presidentes del mismo número de Mesas Directivas de Casilla que se instalarán en Puebla el día 6. Rodríguez el Castillo, nos informa que son los presidentes de los 15 Consejos Distritales en el estado los responsables de entregar los paquetes la documentación y materiales electorales a las y los presidentes a través de los Capacitadores y Asistentes Electorales (CAE) dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, como marca la ley. Dichos paquetes contienen las boletas de cada elección, las actas de escrutinio y cómputo, actas de jornada electoral, hojas de incidentes y demás documentación electoral. Para dar certeza a la documentación que se entrega, los sobres en que se introduzcan las boletas electorales son cerradas por los CAE en presencia del presidente de la mesa directiva de casilla una vez que este verificó la documentación al momento de recibirla. También se entrega el material electoral referente a urnas para cada elección, canceles electorales (que en esta ocasión se le retiraron las cortinillas para evitar riesgos de contagio), líquido indeleble y mamparas especiales, entre otros, así como el paquete de sanitización para la casilla como son toallitas desinfectantes, aerosol desinfectante, cubrebocas, gel antibacterial, caretas para las y los funcionarios de casilla y cintas para señalizar…

Así que pese a todo acudamos a votar para cumplir con nuestro deber cívico para elegir al diputado federal, al legislador local y a quien queremos que gobierne nuestros municipios…hasta la próxima…D.M.