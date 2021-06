Juan Solo platica sobre “Mamita Linda”, su nuevo sencillo

Lo compuso en coautoría con el exitoso y multipremiado Gian Marco

Por Mino D’Blanc

El exitoso cantautor Juan Solo platica de “Mamita Linda”, su nuevo sencillo promocional en el que hizo coautoría con el reconocido a nivel mundial artista peruano Gian Marco.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal y de la licenciada Graciela Torres González, ambos de Universal Music, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Estrenas nueva canción y en coautoría con Gian Marco.

JS: Imagínate qué regalote de la vida el poder sentarme a hacer esta canción con alguien que admiro tanto como Gian Marco. Creo que es uno de los cantautores latinoamericanos más importantes que tenemos y fue un agasajo el poder estar con él, el poder estar en su casa y entregando la experiencia de poder buscar una canción nueva y que me ayudara en este momento en lo que estoy que es como con muchas ganas de salir, de regresa a hacer conciertos y de poner a bailar a toda la gente que me acompañe.

MD’B: ¿Pondrías “Mamita Linda” dentro del género pop andino, tomando en cuenta los instrumentos que usas?

JS: Diría que es pop latino o latinoamericano. Queríamos que sonara más acústico. Es una canción con la que me siento muy orgulloso, no solo de la composición, sino del sonido.

Los productores que se llaman “3 Kamikazes” lograron un sonido muy bonito que era algo que teníamos nosotros como meta, que se le hiciera justicia a la gran canción que teníamos con una muy buena producción y creo que le dimos al clavo en ese respecto.

MD’B: ¿Qué instrumentos andinos usaron y a quién se le ocurrió la idea de usarlos?

JS: En realidad fue una búsqueda mía porque en años pasados he tenido la oportunidad de ir mucho a Bolivia, a Perú y quería que hubiera como un guiño, como que fuera un “oigan, pronto nos vemos de nuevo”.

Creo que es importante el honor a quien honor merece, darles un apapacho a estas tierras que tanto han consentido mi música y aprovechando la oportunidad de que Gian Marco es peruano, llevamos esta rola para allá y con esta versión que le pongo play y me siento muy orgulloso de escucharla.

MD’B: ¿Cómo se dio la relación con Gian Marco?

JS: En algún momento que ellos tuvieron un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en un proyecto que se llama “Autores”, me invitaron a abrir uno de esos conciertos y ahí lo conocí. En ese momento no me quedé con el contacto, ni nada, solamente lo saludé aquel día y ya.

Pero me quedé con muchísimas ganas de platicar con él, de hacer algo juntos. Debo decir que ese día Gian Marco arrasó; es un tremendo artista, canta brutal, toca increíble y dije “estaría increíble hacer algo con él, pero vamos a darle tiempo al tiempo”.

A veces no salen las cosas así de un día para otro y pasaron los años y platicando con un amigo que lo conocía, le pedí que si nos podía acercar y la neta es que él accedió desde el primer momento y tuve la fortuna de estar en su casa un par de días escribiendo y también conociéndolo como persona que es, creo que todavía mucho más grande que como artista.

MD’B: ¿Cuántas canciones compusiste con él?

JS: Para el nuevo disco nada más va a venir esta, porque hicimos dos, pero la otra la estoy aguantando un poquito porque es una balada y sentía que ya tenía bastantes baladas con este disco que se viene. Salió “No rompo tus fotos”, salió “No rompo tus fotos” en versión acústica, salió “Siempre vuelvo a ti” y todavía falta una por salir que vendrá ya con el disco. Entonces buscando este balance, la otra va a tener que esperar un poquito, pero ahí está guardada también.

MD’B: ¿Consideras que tu vida artística cambia con esta colaboración con Gian Marco?

JS: Más que lo que cambia, es de estos premios que otorga la vida a la persistencia y a no quitar del renglón el buscar nuestros sueños. Yo me veía en su casa y decía “en qué momento estoy aquí con una persona tan importante”, entonces eso siempre renueva las ganas.

Esto también es como muy emocional el seguir haciendo música tiene sus días; hay días que nos sentimos que vamos increíble, hay otros que no tanto, pero sin duda poder tener estas experiencias hace que el corazón se renueve y que den ganas de seguirle por años y años y años.

MD’B: ¿Sacarías un disco de puro pop andino o balada andina?

JS: No creo, pues al final no niego la cruz de ser mexicano. Me he dado cuenta con el tiempo que hoy los proyectos que tienen éxito es porque son congruentes los artistas y me gusta mucho pensar que con todas las influencias que yo tengo, tengo que defender también la música mexicana desde mi trinchera y desde mis influencias nacionales. Yo soy un poblano que creció escuchando ciertas canciones y esa es mi verdad y la verdad que quiero cantar.

MD’B: ¿Cómo llegó el video de “Mamita Linda” y a quién se le ocurrió?

JS: Ese video llegó de la mano de la directora que se llama Sara Retano. Ella había trabajado conmigo en otros videos, pero siempre ha sido fan de mi música.

Se me acercó y me dijo “oye Juan, creo que es buen momento para que nos des chance a tus fans de experimentarte desde otro lugar; desde un lugar un poco más pasional, donde no necesariamente sales con la guitarra como has hecho en todos tus videos”.

Y me llamó la atención probar algo nuevo, darle a mi público que no es necesario meter el tipo de video que hago siempre y estoy bien contento con el resultado, porque al final hace mucha justicia a la canción también, a todo lo pasional que es y a lo mucho que tengo ganas de bailar cuando regrese a los conciertos en vivo.

MD’B: ¿“Mamita Linda” se la compusiste a alguien en especial o fue porque se te ocurrió sin alguien en quien estar pensando?

JS: Esta llegó más de la experiencia de estar ahí junto a Gian Marco, estarlo siguiendo en desarrollar la canción que como tal de una musa. Lo que sí es que tratamos de hablar del amor de forma mucho más real, no tan idealista, cercano a la perfección, que nunca te vas a tirar o estar de malas, o algo así. Más bien al revés, atrevernos a ser quienes somos con las que amamos y a partir de ahí desarrollamos el concepto de la rola.

MD’B: ¿Qué tanto ha cambiado tu sonido musical, tu sonido instrumental, tus arreglos y que es lo que nunca cambiarías de tu sonido, tengas las canciones o discos que tengas?

JS: Sí ha evolucionado, sobretodo en mi forma de cantar. Con los años creo que estoy cantando mucho mejor, interpretando mucho mejor. También me ha servido estar haciendo musicales, teatro como para interpretar desde lugares más profundos. Creo que lo que no cambiaría es que mis canciones fusionen guitarra y voz, porque también tengo mucho esa parte bohemia que me gusta mucho defender y salgo mucho de concierto guitarra y voz, entonces mi proyecto siempre debe defender esa trinchera y es lo que nunca cambiaría.

MD’B: ¿Cuándo va a salir el disco?

JS: Falta otro sencillo después de este, una canción que se llama “Luces de la ciudad” y después de la salida de “Luces” ya nos podremos poner a pensar en la salida del disco. Estoy todavía dudoso entre algunos nombres, pero en cuanto lo tenga, Mino, ya sabes que te llamo y te cuento.