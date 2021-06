Staff/Rossi

Aon plc (NYSE: AON), empresa líder mundial de servicios profesionales que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, retiro y salud, ha anunciado que donará el 100 por ciento de los ingresos de 2021 obtenidos de su nueva Solución de Cadena de Suministro de Vacunas de Aon Beneficiará al Fondo de Respuesta de la Organización Mundial de la Salud

Nueva solución de cadena de suministro de vacunas al Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19, impulsado por la Fundación de la OMS y la Fundación de las Naciones Unidas en apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aon se compromete a donar un mínimo de USD 100,000.

Gracias a una amplia colaboración de la industria, la solución lanzada recientemente por Aon que brinda protección de la cadena de suministro para envíos globales de vacunas contra el COVID-19 y diseñada para ayudar a maximizar la cantidad de dosis administradas al público. Esta medida proporciona una cobertura transparente del seguro de carga para las vacunas COVID-19 y combina datos y análisis en tiempo real para pagar en tiempo y forma por las dosis que rebasan el rango de temperatura acordado mientras se transportan o almacenan. Las partes calificadas en la cadena de suministro de vacunas son elegibles, incluidas las empresas farmacéuticas, los organismos gubernamentales, las empresas de transporte y logística, los distribuidores, los sistemas de salud, las cadenas de farmacias y los centros de inoculación.

“A medida que continuamos avanzando hacia el ‘Nuevo Mejor’ y hemos visto un progreso increíble en algunas áreas en lo que respecta a la distribución de vacunas, la pandemia de COVID-19 todavía está afectando a comunidades de todo el mundo de formas sin precedentes y su impacto seguirá repercutiendo durante los próximos años “, dijo Greg Case, CEO Global de Aon. “Al ayudar al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, nuestra nueva solución colaborativa no solo brinda apoyo de primera mano en la gestión de la cadena de suministro, sino que también apoya a otros esfuerzos críticos de la Fundación OMS para salvar vidas”.

El Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 para la OMS es la única forma en que individuos, corporaciones, fundaciones y otras organizaciones alrededor del mundo apoyan directamente el trabajo de la OMS y sus socios para ayudar a los países a prevenir, detectar y responder a la pandemia de COVID-19. A mayo de 2021, el fondo ha puesto a trabajar más de USD 250 millones en donaciones. Las donaciones apoyan los esfuerzos de la OMS, incluida la supresión de la transmisión mundial del virus, la reducción de la mortalidad, la protección de los vulnerables y la aceleración del acceso equitativo a las nuevas herramientas COVID-19.

“Guiar la distribución de vacunas a escala mundial es uno de los obstáculos más inmediatos y urgentes que enfrentan nuestros líderes en la actualidad”, dijo Paul Kim, Head of Strategy and Product Development, Commercial Risk Solutions de Aon. “Es un honor apoyar a la Fundación de la OMS para maximizar el impacto de nuestros esfuerzos. Nos enorgullece no solo ofrecer una oferta innovadora para ayudar a trabajar en una distribución global equitativa, sino también beneficiar directamente a un fondo que está impactando a las comunidades de todo el mundo en la lucha contra COVID-19 “.

