92% de los trabajadores, agotados por el estrés de la pandemia: Catalyst

PRNewswire

La crisis de “agotamiento” laboral amenaza los lugares de trabajo post pandemia

El acceso remoto al trabajo aumenta el bienestar y la productividad de los empleados.

una “crisis laboral”, Catalyst descubrió en una encuesta global que el 92 % de los trabajadores dice estar experimentando agotamiento por el estrés relacionado con su lugar de trabajo, sus experiencias laborales con la Covid-19 o sus vidas personales. Una solución para mejorar el bienestar de los empleados, y de ahí su productividad, innovación, retención e inclusión, según los investigadores, es el acceso al trabajo remoto. Para las mujeres, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia, estos hallazgos son sumamente importantes.

El estudio, Remote-Work Options Can Boost Productivity and Curb Burnout (Las opciones de trabajo remoto pueden incrementar la productividad y reducir el agotamiento), encuestó a cerca de 7.500 empleados alrededor del mundo y define el agotamiento como “la fatiga física y psicológica derivada del estrés prolongado y con consecuencias negativas, incluido el distanciamiento mental del trabajo y los sentimientos de ineficacia profesional”. Esta la primera entrega de la serie investigativa Equity in the Future of Work de Catalyst.

En el análisis, la autora Tara Van Bommel, PhD identifica tres tipos de agotamiento: agotamiento laboral, agotamiento laboral con Covid-19 y agotamiento personal. El acceso al trabajo remoto redujo los tres tipos de agotamiento, independiente de diferencias grupales como el género o la situación con respecto al cuidado de los hijos. Estos datos demuestran que lo que funciona para las mujeres en el lugar de trabajo es útil para todos.

Los datos muestran que cuando las empresas ofrecen opciones de trabajo remoto e incluyen flexibilidad de ubicación para trabajar, equipos distribuidos o trabajo virtual/teletrabajo/trabajo desde casa, los empleados reportan una disminución del agotamiento en el lugar de trabajo de un 26 %, en comparación con las personas que no tienen acceso a trabajo remoto. El agotamiento en el lugar de trabajo disminuye en un 43 % cuando los empleados tienen acceso al trabajo remoto y sus gerentes demuestran empatía, en comparación con las personas que no tienen ese acceso o que sus gerentes no son empáticos al respecto.

El estudio también encontró que los empleados con acceso al trabajo remoto tienen un 30 % menos de probabilidades de buscar otro trabajo durante el próximo año, en comparación con las personas que no tienen acceso a trabajar de forma remota. Las mujeres con responsabilidades de cuidado de hijos presentaron un 32 % menos de probabilidades de reportar intenciones de dejar su trabajo cuando tienen acceso al trabajo remoto, en comparación con las mujeres con responsabilidades de cuidado de hijos sin acceso al trabajo remoto.

No es sorpresa que el informe identifique que las expectativas actuales de estar “siempre disponible” en el trabajo son insostenibles y recomienda las siguientes soluciones para que las organizaciones ayuden a combatir el agotamiento:

Crear políticas de trabajo remoto que detallen las expectativas sobre empleados, gerentes y equipos.

Mejorar las habilidades de los administradores para gestionar equipos remotos de manera inclusiva.

Invertir en programas y subsidios para empleados que necesitan opciones adicionales de cuidado de los hijos.

Normalizar la escucha empática a través de chequeos regulares y otras oportunidades para compartir experiencias de vida y trabajo.

“El agotamiento lleva a la rotación, pero eso se puede mitigar con políticas intencionadas de trabajo remoto y liderazgo inclusivo y empático”, afirmó Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. “Las opciones de trabajo remoto y flexible para los empleados, implementadas de manera efectiva, al final ayudan a las organizaciones a tener acceso a más talento y a una menor rotación, así como a un mayor nivel de innovación y productividad”.

Obtenga más información y descargue el estudio aquí.

