Mayoría presidencial o un equilibrio legislativo, qué requiere México

Staff/Rossi

Cholula, Puebla, a 21 de mayo de 2021.- La Universidad de las Américas Puebla convocó al fundador de La Crónica, a una investigadora de la UAM Xochimilco y al director ejecutivo del Centro de Estudios Alonso Lujambio a fin de deliberar ¿qué requiere hoy México: una mayoría presidencial o un equilibrio legislativo? Esto durante el quinto webinar temático del programa académico desarrollado para la cobertura y el seguimiento de las elecciones México de 2021.

En su primera intervención, el Mtro. Pablo Hiriart, columnista y fundador de La Crónica, confesó no saber qué sucederá después del 6 de junio en la relación del poder ejecutivo y el legislativo, pero vislumbró que de no obtener una mayoría se vivirán momentos complejos para dialogar y estar de acuerdo en algo, en cambio si gana la coalición del actual presidente “se consumará la destrucción de las instituciones democráticas que nos hemos dado a lo largo de las últimas décadas, se consumará el proyecto nacionalista estatista y la concentración del poder en un solo puño, el de Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

En sus contribuciones, la Dra. Laura Valencia, investigadora del Departamento de Política y Cultura en la UAM Xochimilco, añadió al entramado del ponente anterior la existencia de una volatilidad de los partidos para cambiar de bando. Hoy una coalición puede estar integrada por cinco partidos políticos y en un año la oposición ser integrada por alguno de ellos, lo cual pueden jugar un papel crucial para las decisiones del poder legislativo. Históricamente “hemos tenido oposiciones más unificadas o más fragmentadas, precisamente la que está por concluir ha sido una oposición fragmentada y de alguna manera tiene sus efectos en el resultado en términos de producción legislativa”, agregó.

Bajo ese sentido el Dr. Horacio Vives, director ejecutivo del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM, llamó a respetar la voluntad de los electores para asentarse en el bando que hoy se encuentran y no cambiarse. Dando el ejemplo de las elecciones de 2018: el 53% de los votos favorecieron al presidente vigente, pero no en el poder legislativo expresado en un 56%, en la cámara de diputados particularmente; por lo cual cuestionó “en qué momento obtiene el partido Morena, cuando ingresa la legislatura, una mayoría calificada con sus aliados para hacer los cambios constitucionales que se requiere en la cámara de diputados, no es el caso del senado, sin la necesidad de contar con alguna otra fuerza opositora. Aquí claramente estamos hablando de un fraude a la voluntad ciudadana, porque eso no fue lo que ocurrió esa noche del 2018”.

Este webinar temático pertenece al programa ideado por la Universidad de las Américas Puebla para cubrir y seguir el proceso de las elecciones que tendrá México en 2021. Su fin es permitir a la ciudadanía conocer más sobre los temas que conforman la agenda nacional y lo importante de emitir un voto informado. Para ello continuará reuniendo a expertos para efectuar debates, los programados hasta ahora son: lunes 24 de mayo El nuevo rol de las redes sociales en las campañas electorales, miércoles 26 de mayo Tlaxcala: tendencias, propuestas y agenda pendiente, viernes 28 de mayo Zacatecas: tendencias, propuestas y agenda pendiente, lunes 31 de mayo Puebla y sus municipios: tendencias, propuestas y agenda pendiente, martes 1 de junio Veracruz y sus municipios: tendencias, propuestas y agenda pendiente, jueves 3 de junio Disyuntiva electoral 2021 donde estarán de ponentes Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami; Francisco Abundis, director asociado de Parametría y Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.

