La esperanza de México, es Tu Voto el 6 de junio

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Hace muchos años hubo un estribillo para promocionar el detergente Fab, que rezaba así: Remoje…exprima…y tienda…Hace unos días, al escuchar los matinales sermones que salen desde el Templo Mayor, donde una cantaleta sale una, y otra y otra vez para decir lo que tienes que hacer, y que en ocasiones es casi un regaño, recordé ese estribillo. Y es que en cada conferencia lo primero que me recuerda es esto: Remoja: toda la suciedad que hubo antes del 1 de diciembre del año de ya sabes quién, porque ahora todo es limpieza…blancura;…Exprime, es decir aprieta, explota, lo que han hecho los conservadores, me entienden, no? …y luego: Tiende…para tapar lo que hay en los terrenos que ocupan sus acólitos y todo quede en familia…como en los Lavaderos de Almoloya, donde antaño iban a lavar su ropa los poblanos y…

A 19 días de concluir las campañas y tres días más para llegar a la hora cero de las elecciones más concurrentes que se hayan hecho en nuestro país, 6 de junio: para elegir -gobernadores en 15 estados- y diputados federales, diputados locales y Ayuntamientos en 30 entidades –en Puebla se disputarán 15 diputaciones federales y 26 locales así como 217 Presidencias Municipales- en la lucha política crece la violencia, los conflictos aumentan, los desencuentros desde las más altas esferas del gobierno con importante núcleo de la sociedad son el pan de cada día; en pocas palabras: el cochinero, propiciado desde las más altas tribunas, los poderes ejecutivo y legislativo y los partidos políticos, Morena el primero, llevan al país a una crisis de consecuencias imprevisibles…Ante el ajedrez político-electoral que se juega con miras, primero al próximo 6 de junio y posteriormente al 2024, la sociedad tiene la palabra, mejor dicho, en sus manos está la marcha hacia el futuro. Los ciudadanos decidirán con su voto que quieren: un camino democrático o un retroceso, donde un solo hombre tendrá el destino de millones de mexicanos, así está el asunto…

Y es que el trabajo de los organismos que tienen a su cargo la realización del proceso electoral es denostado, un día sí y otro también, por quienes cuando obtuvieron triunfos electorales, magnificaron su labor, aunque antes cuando eran oposición, presionaron para hacer cambios en las leyes para acabar con el control que tenía el gobierno y hoy como gobierno trabaja para el control del estado mexicano.

Se espera que en las próximas elecciones, más de 93 millones de electores, casi -4.3 millones más que en 2018- acudirán a las urnas para renovar más de 20 mil cargos locales y federales, que tienen, de acuerdo a especialistas, desafíos como financiamiento ilícito, violencia político-electoral y tensiones entre gobierno e instituciones electorales, pero no hay posibilidades de fraude comentó Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral –INE- al participar en la novena sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo”, organizado en coordinación con la Facultad de Derecho de la. Apuntó que en México elecciones y democracia podrán convivir con la pandemia de la Covid-19 que no los ha detenido y no permitirán que lo haga… A 22 días de la Jornada Electoral, ya se cuenta con el 95% de ciudadanas y ciudadanos para cubrir las casi 163 mil casillas que se instalarán en todo el país. Córdova Vianello se refirió a lo construido durante los últimos 30 años que forman parte de un sistema electoral sofisticado y robusto que “permite asegurar desde el INE con claridad y seguridad que en México no hay posibilidades de fraude”. En el evento participó el académico de la BUAP y ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quién hizo énfasis en que por primera vez las 32 entidades tendrán una elección local que coincide con la elección federal, lo que va a producir un incremento en la participación de más del 50 por ciento de la Lista Nominal y añadió que habrá más competencia por el poder municipal, por los congresos de los estados, lo que producirá una redistribución del poder político en el país y seguirá expresándose el pluralismo…

Y que pasa en Puebla. Tiene lo suyo. Si, como en todo el territorio nacional, pero menos violento. Los conflictos en los partidos siguen; en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF- hay recursos interpuestos sin resolver, lo que tiene a los candidatos involucrados en ascuas. La principal función está en Morena y el encuentro estelar está entre personajes de Palacio Nacional y Casa Aguayo, todo por la presidencia municipal de esta capital y algunas posiciones en el interior del estado, donde entran, algún diputado federal y uno que otro senador que se ven como candidatos a ocupar la silla que hoy ocupa Miguel Barbosa Huerta. Su ambición es tan grande, no, disculpen, su interés es por servir a los poblanos y a Puebla, que tienen sus peones en la mayor parte de los partiditos, por lo nuevo que son, para que estos tengan candidatos, no “juanitas” ni “juanitos”…Por lo demás todos los aspirantes a diputados federales, diputados locales, Presidentes Municipales, con algunos de los integrantes de sus planillas de regidores y Síndicos, realizan sus complicadas campañas…Les informo que Claudia Rivera Vivanco -Juntos Hagamos Historia de -Morena-PT; Eduardo Rivera Pérez –Va por Puebla del PAN-PRI-PRD-; Edgar Yamil Yitani de Movimiento Ciudadano; Roberto Ruíz Esparza del PVEM; Alfredo Victoria de Encuentro Social –PES-, Eduardo Rivera Santamaría de Fuerza por México _FM-, América Soto de Redes Sociales Progresistas (RSP) y Evelyn Hurtado de Nueva Alianza, buscan la alcaldía capitalina…Hasta la próxima…D.M.