México tiene una tasa de 65.95 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes

Maricela Allende

Los homicidios dolosos en México continúan creciendo en los estados y en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han acumulado 83 mil 109 muertes.

El pasado 10 de mayo de 2021 fueron asesinados 65 ciudadanos, el 9 de mayo mataron a 75 personas y el 8 de mayo se registraron 84 crímenes.

Las muertes en las entidades crecen cada semana y al parecer las sanciones que aplica el gobierno no están funcionando, “los abrazos y no balazos” quedó en una frase que nada ha logrado, la situación en México no cambia, por el contrario, cada vez está mas deteriorada.

TOTAL: 83,109 126,014,024 65.95

Estados en los primeros cinco lugares de asesinatos:

El estado de Colima es un estado pequeño y tiene una tasa de 248.84 muertes por cada 100 mil habitantes.

Baja California cuenta con una tasa de 182.83 crímenes por cada 100 mil residentes.

Chihuahua ocupa el tercer lugar con una tasa de 155.38 delitos por cada 100 mil personas.

Guanajuato tiene una tasa de 153.32 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Zacatecas cuanta con una tasa de 142.77 muertes por cada 100 mil ciudadanos.

Por otro lado, a nivel nacional hay una tasa de 65.95 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.