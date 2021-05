No me voy a confiar de las encuestas pero la gente quiere un cambio: Eduardo Rivera

María Arévalo

El candidato del PAN, PRI, PRD, PSI, Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, destacó que no se confía de la ventaja que ha marcado la encuesta en la preferencia del electorado.

En entrevista posterior al visitar locatarios del mercado 10 de mayo en la colonia Historiadores, destacó que durante los recorridos la gente ha manifestado que está cansada de está cansada del bache en el que se encuentra.

“La gente quiere un cambio, la sociedad está cansada de este bache en el que estamos sumidos en la ciudad, me siento muy contento, no es la única encuesta nosotros tenemos más herramientas, pero algo que si les digo es que no me estoy confiando”, enfatizó.

Asimismo, indicó que seguirá adelante presentado propuestas a los ciudadanos, quienes le han externado que quieren un cambio en el rumbo de la ciudad.