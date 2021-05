Es prioritario para los migrantes que avance la Ley de Capacitación de Divisas: Alejandro Armenta

Staff/Rossi

El senador poblano se congratuló con la iniciativa para dedicar letras doradas de agradecimiento a los migrantes.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, reiteró el llamado para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma a la Ley del Banco de México y se facilite el cambio de divisas enviadas por nuestros paisanos.

Lo anterior, tras congratularse con la iniciativa presentada por su homólogo Heriberto Galindo Quiñones, la cual plantea dedicar letras doradas de agradecimiento a los migrantes en el Senado de la República.

“Es fundamental pero no es suficiente, hay iniciativas que este Senado ha aprobado, pero lo digo con toda tristeza, en la Cámara de Diputados no han caminado, como la reforma al Banco de México para que millones de migrantes mexicanos que regresan a nuestro país con dólares en efectivo, no sufran el atropello de tener que acudir al mercado negro y perder”.

Alejandro Armenta remarcó que Puebla es la sexta entidad del país que recibe mayor número de divisas de migrantes, por lo que siempre ha estado sumado al trabajo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos del sector.

“Somos parte positiva de una comunidad que ha hecho por nuestra nación, ha dado a nuestra nación, sin duda, elementos presupuestales para la posibilidad de que comunidades, municipios y estados, sobrevivan”, concluyó.