México acuerda producción local de vacuna rusa Sputnik V; empezaría en mayo

México producirá localmente la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 desarrollada por Rusia, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una visita oficial a Moscú, de acuerdo con una entrevista televisiva transmitida el miércoles en la cuenta de Twitter del fondo que promueve el fármaco.

“Sputnik V está salvando vidas mexicanas y muestra grandes resultados en seguridad y eficacia”, escribió la cuenta.

We thank Mexico’s Foreign Minister @m_ebrard for productive meeting on Sputnik V in Moscow! #SputnikV is saving Mexican lives and shows great results on safety and efficacy. Production in Mexico 🇲🇽 to start as early as May ✌️ pic.twitter.com/qBdGtJap07

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021