La noticia de que estoy bien no es cierta: Willie Colón sobre su estado de salud tras accidente

Hace unos días se informó que Willie Colón había tenido un accidente automovilístico el 20 de abril, por lo que había sido ingresado a un hospital de Virginia, Estados Unidos. Tras revelarse que se encontraba grave, pero estable, a las pocas horas su representante aseguró que el cantante ya se estaba recuperando de las heridas que le dejó el incidente.

A pesar de que se está recuperando, fue el mismo cantante de salsa que tras el accidente que tuvo junto a su esposa, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para agradecer por las muestras que ha recibido, además, que aclaró que su estado de salud aún no es bueno.

Queridos amigos y fans. Siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta”, se lee en el tuit que publicó Willie Colón.

Por otra parte, el cantante puertorriqueño indicó que para que esté recuperado al cien por ciento aún falta mucho.

“Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré”.

— Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021