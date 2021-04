Pide Arzobispo de Puebla conocer a los candidatos y reflexionar el voto

Jorge Barrientos

El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, comentó que durante esta temporada de campañas y precampañas se debe salir a votar, pero antes hay que conocer a los candidatos y sobre todo en razonar el voto sobre lo que hacen como personas y no como partidos, así como sus principios y propuestas.

“Ahora a la mejor no habrá mítines, aunque sí los habrá, pero, cumplamos con este deber democrático cívico, conozcamos primero a las personas, lo estamos haciendo por los medios de comunicación, respondemos a nuestro voto, tenemos que fijarnos no en los colores, no los partidos, sino en la persona”.

Dijo que a un poco más de un mes de que se desarrolle la jornada electoral intermedia los mexicanos y poblanos debemos atender a este llamado democrático sobre todo mirando más a la persona que al partido político.

Asimismo, dijo que la jornada de vacunación contra el Covid19 ha generado esperanza e invitó a aquellos que no lo han hecho a que lo hagan, asimismo, pidió a las autoridades encargadas de aplicarla que sea mucho más ágil, para regresar pronto a la normalidad.

“Por eso, ojalá este proceso sea más ágil para que la salud de todos corra menos riesgos, para que la economía pueda reactivarse, para que los niños puedan volver a clases, para que los índices de violencia dentro y fuera de los hogares bajen, esperamos tener las condiciones necesarias para retomar el camino de la fraternidad y la reconciliación, que nos ayude a reconstruir el tejido social tan desquebrajado hoy”.