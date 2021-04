Aracely Arámbula llega a TV Azteca; será la conductora de MasterChef Latino

MILENIO

Luego de que Aracely Arámbula diera a conocer que procedió legalmente para que Luis Miguel, quien fuera su pareja hace unos años, no usara su imagen para la serie que se realiza sobre la vida de El Sol, la actriz volvió a sorprender con su llegada a TV Azteca y es que la intérprete de La Doña no había colaborado con la televisora del Ajusco.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales de MasterChef, el programa que reúne a miles de aspirantes a cocineros de todo el país, ahora de toda Latinoamérica, que Aracely Arámbula se uniría a este programa en sustitución de la entrañable Anette Michelle, quien anunció su salida del programa desde hace algunos días.

​​En el video promocional de MasterChef Latino también se dio a conocer la fecha de estreno del famoso reality, el cual sólo será transmitido a través de plataformas digitales como YouTube, Facebook, la página web de MasterChef, así con en las apps de TV Azteca, es decir no podrá ser visto en televisión abierta.

​”Nuestra cocina vuelve a abrir sus puertas, ahora para recibir todo el sazón de MasterChef Latino, ¿están listos para la nueva aventura culinaria? Gran estreno, sábado 1 de mayo, a las 12:00 horas en plataformas digitales”, anuncia el video promocional de la nueva temporada del reality show.

En el video promocional, Aracely Arámbula porta un vestido negro con escote y le da la bienvenida a los nuevos participantes de MasterChef, quienes buscan un lugar para sumarse a la competencia que tendrá a integrantes de varios países, incluido Puerto Rico y Estados Unidos, por lo que el enfrentamiento será aún más complejo.

“Cada uno de ustedes tiene el mismo sueño, pero solamente uno va a poder ser el ganador de los 100 mil dólares y del título que les va a cambiar la vida para siempre”, dice la actriz en el video promocional de este reality show producido en TV Azteca.

La actriz también menciona que el casting de los concursantes se llevó a cabo en Latinoamérica y en siete ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico y dejó claro que serán tres jueces los encargados de evaluar la cocina de los competidores.

Aracely Arámbula ya había participado en el programa de MasterChef en Telemundo a inicio del año 2018, donde se presentó la primera temporada de este reality de cocina; sin embargo, un año después anunció su salida del programa debido a conflictos con su agenda, pues se encontraba grabando La Doña, la cual está siendo transmitida en estos días.

“Gracias por todos sus bellos mensajes porque hoy hace un año que comenzó al aire MasterChef, un programa que amo, que me divirtió mucho y que fue maravilloso hacer la primera temporada. Mi ara familia bella, me han preguntado cuándo empiezo MasterChef segunda temporada y les cuento que no podré hacerla por mis grabaciones de la Doña 2″.