Natalia Lafourcade presentó “Cien Años” Feat. Pepe Aguilar

El clásico del cancionero mexicano, primer sencillo de su álbum “Un canto por México Vol. 2”

Por Mino D’Blanc

Después de haber lanzado “Un canto por México Vol. 1” que fue todo un éxito al grado de haber obtenido dos premios Grammy Latino en las categorías “Mejor Álbum del Año” y “Mejor Canción de Regional Mexicana” y un Grammy por “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”, Natalia Lafourcade presentó el primer adelanto del segundo volumen de este proyecto musical que es cien por ciento altruista a favor del Centro de Documentación del Son Jarocho. Dicho adelanto es la canción del compositor Alberto Cervantes, “Cien Años”, un clásico del cancionero mexicano al que la cantante sumó la compañía de Pepe Aguilar.

Natalia Lafourcade compartió el siguiente mensaje:

“Amigos y amigas, me siento profundamente feliz de anunciar que aquí tenemos el primer sencillo de Un canto por México Vol. 2.

Ha pasado un buen tiempo desde aquel día en que compartimos con gente maravillosa en el Auditorio Nacional de la ciudad de México, un concierto que nació con la intención de recaudar fondos para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho y que, en un intento por nunca olvidarlo y dejarlo registrado para siempre, nos empujó a grabar las canciones que con detalle y cariño preparamos y entregamos.

La música de estos dos volúmenes nos ha acompañado durante el proceso de reconstrucción del CDSJ y se siente como una vida. Vinieron tiempos extraños y difíciles, en algún momento parecía que no lo lograríamos, pero aquí estamos, todo el equipo feliz cerrando los últimos detalles para pronto liberar UCPM Vol. 2: un proyecto musical que de la mano con una causa y una gran comunidad nos ha venido sorprendiendo con su vida, fuerza, espíritu y florecimiento. Hoy comenzamos un nuevo capítulo pues aquellas canciones que en fila se quedaron esperando su momento pronto serán liberadas para emprender su viaje y refugiarse en el corazón de la gente.

El video que hicimos para “Cien años” es la historia de un gigante que vive enamorado de la luna y un pajarito que vive enamorado del gigante. Una cadena de amor no correspondido. Mientras el Gigante busca y sueña con que la luna algún día lo mire y lo quiera de vuelta, el pequeño pajarito sigue los pasos del gigante anhelando algún día ser visto y poder vivir juntos un amor pleno y lleno de encuentros bajo la luz de la luna.

La primera vez que escuché “Cien años” sentí que el mundo se detuvo. Escuché la voz de Pedro Infante tras un profundo suspiro, ese acorde de guitarra inconfundible que suena desde el primer instante. Pensé en el amor y cómo toda gira en torno a él, nos hace morir y nacer. Le da sentido a la vida. Ese sentimiento, esa voz, esa letra, esos violines, ese mariachi, esos paisajes, esa magia, ese México y el gran Pedro Infante…

Me pregunté si algún día podría cantar esa canción e interpretarla con tanto sentimiento. Pensé que una de las batallas personales más difíciles de sobrellevar es justo la de un amor no correspondido y esta canción me dio cobijo como una manta de alivio en momentos donde mi corazón se sentía perdido y sin hogar.

Hace algunos meses, mi gran amigo y colaborador Rocca Luis César y yo platicamos acerca del concepto creativo del videoclip de “Cien años”. Queríamos contar una historia con la que todos y todas pudiéramos sentirnos identificados. Salimos a buscar artistas, ilustradores y animadores para darle vida a nuestra imaginación. Finalmente, en este video vemos cómo la dirección e ilustraciones de Daniel Barreto y la realización de Juan Pablo López-Fonseca/Elefante, junto a un grupo increíble de animadores, llenaron de vida y movimiento nuestra historia. Se siente muy bonito compartir mundos y entrelazar la imaginación para una canción tan especial como esta.

Espero que la disfruten, pues para mi cantar a lado de Pepe Aguilar tremendo clásico y trabajar con artistas espectaculares es todo un deleite, un sueño y una enseñanza. Quiero agradecerte también a ti Pepe por tu soporte, tu cariño, tu talento y el legado tan importante que vas dejando en esta tierra. Tu presencia en Un canto por México será histórica.

Amigas, amigos: espero lo disfruten mucho”.

-Sobre “Un canto por México”:

Es un proyecto musical benéfico que Natalia Lafourcade destina a distintas causas, en esta ocasión en favor de la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, que en el año 2017 se vio gravemente afectado. Además de contar con diferentes donantes y esfuerzos específicos, el pasado mes de noviembre bajo la bandera de este proyecto se realizó una presentación en vivo el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con un rotundo lleno total; la artista ofreció todas las ganancias a las obras de reconstrucción del CDSJ. Los discos “Un canto por México Vol. 1” y “Vol. 2” son el resultado de la preparación en comunidad de la música de dicho concierto.

-Sobre el Centro de Documentación del Son Jarocho.

El Centro de Documentación del Son Jarocho (CDSJ) es un recinto fundado por Ricardo Perry y los Cojolites hace más de 19 años. Desde entonces sirve para formar músicos, bailarines y para capacitar en la industria textil, la alfarería, el arte culinario y otros saberes del pueblo veracruzano. El CDSJ ha fortalecido el tejido social y ha preservado tradiciones de la comunidad, además de ser el único lugar en México donde se documenta lo relacionado al son jarocho. Durante los sismos de septiembre de 2017 el CDSJ se vio gravemente afectado y Natalia Lafourcade decidió apoyar su reconstrucción. Convocados por la artista, Nido Social A.C., el Fideicomiso Fuerza México, la fundación Pienza Sostenible y el Taller ADG, entre otros dieron juntos los primeros pasos en el proceso. Así nace “Juntos por CDSJ” (@juntos_cdsj), enfocado a unir voluntades, recaudar fondos y canalizar toda ayuda para la reconstrucción del centro y del hogar de las familias que vivían ahí.