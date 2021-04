“Grandiosas” se transmitirá vía streaming con elenco titular y grandes invitadas internacionales

Rinden homenaje a Armando Manzanero, por lo que Francisco Céspedes tiene participación especial

Por Mino D’Blanc

Este sábado 10 de abril a las 21:00 horas (CDMX) se presenta vía streaming el concierto “Grandiosas”, en el que además de que cada una de las artistas participantes, sean del elenco titular o invitadas, interpretarán sus grandes éxitos, también será un homenaje al maestro Armando Manzanero.

El elenco conformado además de las cuatro “Grandiosas” que son María Conchita Alonso, Dulce, Karina y Jeanette, son las venezolanas Kiara y Alicia Machado, la embajadora de la música mexicana Rosy Arango, la emblemática cantante y representante de nuestro folklore en el mundo, Astrid Hadad y Aranza, quien además de su enorme talento, es conocida por haber dado éxito a nivel mundial la canción “Dime” de Armando Manzanero y el disco de “Mirada de Mujer” que produjo el maestro. El que también se sumó tratándose de un homenaje al emblemático compositor, es el cantante cubano Francisco Céspedes.

El productor Hugo Mejuto mencionó que para él es un privilegio tener a grandes baladistas, cuatro grandes cantantes, grandes “monstruos” del escenario y dio a conocer cómo fue el acercamiento con cada una de ellas para tenerlas en este espectáculo.

-Duración del espectáculo y algunas sorpresas que promete:

Hugo Mejuto comentó que durará más de dos horas y media. Se queda corto para la cantidad de éxitos que tienen cada una de las cantantes. Además, “Grandiosas” que está cumpliendo 10 años, siempre evoluciona en el elenco, vestuario, luces, audio, video, producción. Siempre estoy tratando en equillo con ellas de crear nuevas canciones con ellas. En esta ocasión abriremos de una manera espectacular el show, que no se había hecho antes. Claro que tienen que estar los éxitos de cada una de ellas, sus banderas, pero también éxitos que la gente ha hecho posibles. Algo que nunca he compartido es que “Grandiosas” significa mucho para mí porque es Gran Dios Haz y eso significa que Diosito siempre está con nosotros.

-Sobre los músicos:

El productor aseguró que serán 4 músicos de manera presencial y llevan secuencias que son instrumentos orgánicamente grabados en un estudio que se meten con los músicos en vivo y eso hace una “bandototota”.

-Sobre la elección para escoger a las invitadas al “Homenaje a Manzanero” para “Grandiosas Año 10”:

Yo creo que fue de la mano del maestro Armando Manzanero, porque se fue dando. Yo quería un elenco y cada vez que iba viendo la tele o escuchaba la radio, lo imaginaba. En el caso de Rosy Arango fue porque vi un video, le hice la invitación y se dio. En el nombre de Aranza no puedes dejar de pensar en ella sin el maestro Armando Manzanero donde tiene un éxito por ella propio; no se lo pidió prestado a nadie, ella solita hizo su éxito con el maestro y lo logró hacer enorme, entonces así seleccioné. A Astrid Haddad fue porque la vi también en mi Spotify y dije que nadie mejor para honrar al maestro con este elenco y Astrid era una de ellas. Cuando recibí la notificación en Instagram y vi a Kiara, se lo comenté a María Conchita y ella, que es de las pocas cantantes y artistas que sabe ser compañera, que apoya a sus compañeras y que realmente no conoce un sentimiento de envidia, me dijo: “Kiara es enorme, enorme talento”, me platicó y me dio casi toda su biografía. Le dije: “no me necesitas convencer; Kiara es quien es y fue como se dio lo de Kiara”. El maestro Francisco Céspedes se unió al final como buen caballero, dijo “yo voy porque el maestro Armando Manzanero es parte de mi historia artística”. Cristal se dio el mero día; es divina como ser humano, como artista. Yo estoy muy agradecido con ella.

-Para Jeanette, ¿cómo fue actuar para el público mexicano en vivo?

Lo pasé muy bien. Me habían dicho ya de que el público mexicano era buenísimo, muy entregado, que me iban a recibir con muchísimo cariño, con mucho entusiasmo y la verdad fue así. Fue mi primera presentación ahí en México, la primera vez que hice un concierto y el público fue fantástico. Fue un público reducido debido a las circunstancias en las que estamos ahora mismo, pero fue muy emocionante. Ojalá tenga la suerte de regresar, porque la verdad me gustaría cantar, si se puede, para un público más grande en un sitio más grande también y disfrutar un poquito más. Pero sí, fue una experiencia inolvidable; la verdad que la pasé muy bien.

-Sobre cómo se sintió María Conchita Alonso de regresar a “Grandiosas”:

Estaba muy emocionada como si hubiera sido la primera vez. Uno no es que no se emocione, sino que a mí me encanta seguir cantando, me encanta seguir presentándome frente al público. Ya no es como emoción; ya es como “qué rico que voy a hacerlo”, pero en esta ocasión como llevaba tanto tiempo era como la primera vez que regresaba. Entonces fue muy emotivo, fue muy bonito.

-¿Cuál fue para Aranza la experiencia el cantar con emblemas de la balada, género que ella maneja perfectamente bien?

Lo único que puedo decir al respecto, es un honor realmente poder trabajar en el mismo escenario que estos íconos. Son mujeres tremendamente reconocidas. Yo digo siempre que son unas divas; de lo que podría ser un género solamente comercial o plástico, han hecho realmente algo grandioso, por eso estoy completamente de acuerdo con el emblema de las “Grandiosas”, porque son grandes intérpretes, grandes voces, pero además de todo se suben al escenario y matan. No hay una sola canción que al público le pase de largo y tiempos como esos que ellas forjaron ya no existen. Yo como cantante insisto en cantar balada en una época en donde ya no es tan fácil hacer tantos éxitos como han hecho ellas y los siguen haciendo. Así que es un honor, sinceramente. Y en relación al maestro Manzanero, me dejó todo; me dejó grandes enseñanzas, a parte de “Dime” y ese disco maravilloso de “Mirada de Mujer”, creo que el último disco que produjo que se llamó “Solo Manzanero” y que el nombre es su idea y que hicimos juntos, me enseñó a producir, me enseñó a ser productora ejecutiva y eso sin contar la amistad, el profundo amor, la complicidad, la pasión que había por un mismo objetivo que era la música y el escenario, así que yo siento que a mí me dejó todo y más y me siento también en la obligación de seguir con su legado que era el proteger a los autores, que era promover autores nuevos, darles oportunidad y ese legado pienso que era mucho más importante para él que su propia música, porque ya su música llegó a todo el mundo, sus canciones están entre las más conocidas que se han cantado en todos los idiomas. Creo que nos dejó a todos una gran herencia y yo me adueño de ella.

-Sobre si Rosy Arango ha pensado llevarse al ranchero a las “Grandiosas”:

La verdad es que esta vez que me invitó Hugo a este espectáculo fue para mí un honor porque era rendirle homenaje al maestro Manzanero, porque para mí el maestro Manzanero que él fue quien más me apoyó a no quitar el dedo del renglón e ir detrás de mi objetivo que es representar la música mexicana. Ahora que me invitó Hugo, le dije a Bárbara mi manager “vamos a llevarnos un mariachi y vamos a hacer que las Grandiosas canten con mariachi, que canten conmigo, que le cantemos a México. Así me pasó con el maestro Manzanero y con Pancho Céspedes. A mí me tocaba poner el acento mexicano en “Armando un Pancho” y para mí ahora sería un honor que un día Hugo me diga “órale mi ranchera, tráigase su mariachi y vamos a hacer cantar con mariachi a nuestras grandiosas” que sin duda son un ícono y un emblema de nuestra música, una época de nuestras baladas. Sería para mí un agasajo que un día caerles con mariachi y darles serenata y que canten conmigo, sería maravilloso.

-También se trató el tema del vestuario tan fastuoso de Astrid Hadad, los comentarios que le hicieron las Grandiosas en relación al mismo y quién le diseñó el vestido de varios metros de tela:

Todo el vestuario lo diseño yo, porque son parte de mi espectáculo y son con vestuarios conceptuales; me los hacen, pero los diseño yo. Aunque esta vez me agarró Hugo con los dedos en la puerta porque de pronto me dice de un día para otro “un vestido blanco” y yo digo “¿de dónde saco un vestido blanco, si todos mis vestidos son de colores y son enormes y tienen corazones y tienen un montón de cosas” y ahí me voy entre mis 150 vestuarios que tengo a buscar un vestido blanco y lo encontré. No fue diseñado especial para ese día, pero era un vestido de otra cosa y lo logré (ríe). Quedó perfecto para el evento y creo que quedó muy bien porque es un vestido muy amoroso y “Adoro”, la canción que canté de Armando Manzanero, que yo adoro también esta canción iba perfecto para el vestido.

-El daño provocado por la pandemia a la industria del espectáculo:

Dulce comentó: “ha sido un evento que nos ha llenado de luto, de tristeza, que nos ha privado mucho de nuestra libertad, que nos ha llenado de miedo, pero que finalmente creo que estamos aprendiendo a vivir con esto, tratando de superar todos nuestros temores y tratando de superar la parte triste de todo esto, que esperemos que pronto termine. En cuanto a los espectáculos nos ha hecho mucho daño, porque la gente y los medios hablan de que los que trabajan en esto no tienen chamba, que los de allá tampoco, pero como se supone que los artistas “somos millonarios, no formamos parte de la crisis, y sobretodo, más allá, la gente que trabaja con nosotros, tantas y tantas familias que dependen de nosotros, de los espectáculos… los técnicos, los músicos, los coros, tanta gente que depende de nuestro trabajo, entonces es triste también ver la desesperación de muchos de nuestros compañeros que están deseando que ya se abran otra vez las fuentes de trabajo, los lugares, que están deseando que vuelva la gante a llenar los conciertos en general y es una de las cosas que le admiro a Hugo, que siendo productor se la ha jugado como empresario y es de los únicos que ha hecho eventos presenciales, eso me parece algo muy meritorio, muy grande, por lo que lo felicito y por eso lo he apoyado y he estado con él, como siempre y hoy más que nunca con el corazón, apoyando a un hombre que se ha jugado todo para impulsar su espectáculo, para no dejar morir la vida nocturna, porque si no hubiéramos hecho “Grandiosas” en septiembre, en diciembre y en marzo, prácticamente no hubiera habido ningún espectáculo en México”.

-¿Para cuándo saldrá el nuevo disco de “Grandiosas”?

Se grabó en el Metropolitan el año antepasado y fue donde participó Laura León. Quiero que vea la luz ese disco, sin embargo creo que la vida y las circunstancias no sé si salga; cuenta con el repertorio de grandes artistas como el repertorio de Angela Carrasco. Para las siguientes fechas que espero sean en mayo y que lo haremos en escenarios muy grandes como Arena Monterrey, Arena Ciudad de México, en Tampico, quiero grabar un disco muy grande por el aniversario y quiero que estén todas las invitadas.

Los accesos para “Grandiosas” en streaming se pueden adquirir a través de Eticket.mx a precios muy accesibles para que lo disfrute todo el público.